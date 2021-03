Zmarł Lou Ottens - twórca kasety magnetofonowej

Były inżynier Philipsa i zarazem twórca kasety magnetofonowej - Lou Ottens - zmarł w wieku 94 lat.

Lou Ottens zmarł 6 marca w wieku 94 lat. Mężczyzna w latach 60. rozpoczął pracę nad tanim i wygodnym sposobem na słuchanie muzyki. Początkowo stworzył niewielki prototyp, który mieści się w kieszeni spodni. W taki sposób powstała kaseta magnetofonowa, która po raz pierwszy została wprowadzona na rynek w 1963 roku i przez długi czas była najpopularniejszym nośnikiem muzycznym. Jej twórca przekonywał Philipsa, aby licencję na kasety udzielił innym firmom bezpłatnie.

To właśnie między innymi dzięki kasetom magnetofonowym na popularności zyskały odtwarzacze przenośne, znane potocznie jako Walkmany (prawa do tej nazwy ma tylko Sony). Nośnik w dużej mierze zdefiniował sposób, w jaki nawet dzisiaj słuchamy muzyki. Dzięki kasetom możliwe stało się tworzenie składanek i playlist. W ostatnich latach kasety ponownie zyskują na popularności, w czym zasługa między innymi serialu Stranger Things oraz filmów Marvela z serii Guardians of the Galaxy.

Jakby tego było mało, Lou Ottens pomógł Sony i Philipsowi w stworzeniu płyt CD, które stały się kolejnym tanim i popularnym nośnikiem. Dziękujemy Lou!

Źródło tekstu: Engadget