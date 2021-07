Amazon nie szanuje RODO i słono za to zapłaci: prawie miliard dolarów

Amazon może zapłacić rekordowo wysoką karę za złamanie RODO. Grozi mu kara wysokości 886,6 mln dolarów.

Kara została nałożona przez Narodową Komisję Ochrony Danych w Luksemburgu. Jej zdaniem Amazon nie spełniał wymogów Unii Europejskiej w zakresie ochrony danych osobowych. RODO wymaga, by osoby zainteresowane wyraziły zgodę, zanim ich osobiste informacje zostaną wykorzystane przez firmę, nakłada też ograniczenia w zakresie przetwarzania i przechowywania danych.

W czerwcu dowiedzieliśmy się si, że Amazon może zapłacić nawet więcej niż 425 mln dolarów. Okazało się, że to będzie dużo więcej. Niestety nie wiemy, co właściwie przeskrobał Amazon, ale musiało to być spektakularne naruszenie. Nieprawidłowości musiały ciągnąć się długo i być bardzo poważne oraz dotyczyć mnóstwa osób. Z wypowiedzi rzeczniczki można wnioskować, że miało to związek z prezentowaniem reklam klientom.

Kary za złamanie RODO płacili już między innymi Google, Mariott Hotels czy British Airways, ale nigdy nie była to kara zbliżająca się do miliarda dolarów.

Amazon będzie się żarliwie bronić

Chyba nikogo nie zaskoczy informacja, że Amazon czuje się bezkarny. W komunikacie firmy można przeczytać, że oskarżenia regulatorów z Luksemburga nie mają podstaw. Amazon będzie się bronił ze wszystkich sił. Zwłaszcza że decyzje o sposobie dobierania reklam bazują na subiektywnych i niesprawdzonych interpretacjach prawa Unii Europejskiej. Zresztą, nawet przy takiej interpretacji, jaką zakłada urząd z Luksemburga, kara jest nieproporcjonalna do przewinienia – przynajmniej zdaniem Amazonu.

Rzeczniczka firmy informuje media, że nie było żadnego naruszenia bezpieczeństwa danych i żadne dane klientów nie zostały udostępnione stronom trzecim. Podkreśla też, że bezpieczeństwo klientów jest wysoko na licie priorytetów firmy.

Ta sama firma w maju wywalczyła sobie przed sądem prawo, by nie zapłacić w Luksemburgu 250 mln euro zaległych podatków.

Źródło zdjęć: Bryan Angelo na Unsplash

Źródło tekstu: BBC, Wall Street Journal