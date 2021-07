New World smaży grafiki, a Amazon twierdzi, że to nie ich wina

Kilku graczy New World przypłaciło przyjemność obcowania z grą Amazonu spaloną kartą graficzną. Firma odpowiedziała na te doniesienia, ale twierdzi, że to nie ich wina.

New World to nowa gra MMORPG produkcji Amazon Game Studios. Od dwóch dni dostępna jest zamknięta beta, w ramach której wybrani gracze mogą testować tytuł. Jeśli chodzi o samą rozgrywkę, to opinie są raczej optymistyczne. Gorzej z kwestiami technicznymi. Niemal wszyscy narzekają na słabą optymalizację, a niektórzy przypłacili granie w New World spaloną kartą graficzną. Problem zdaje się dotyczyć tylko modeli GeForce RTX 3090. Amazon zareagował na te doniesienia, a nie poczuwa się do odpowiedzialności.

Amazon reaguje na zepsute karty graficzne przez New World

Setki tysięcy osób grało wczoraj w zamkniętej becie New World, łącznie spędzając na tym miliony godzin gry. Otrzymaliśmy kilka zgłoszeń, w których gracze korzystający z wysokowydajnych kart graficznych doświadczają awarii sprzętu podczas grania w nasz grę. New World wykorzystuje standardowe wywołania DirectX dostarczane przez Windows API. Nie zaobserwowaliśmy żadnych oznak powszechnych problemów z RTX 3090, ani w wersji beta, ani podczas naszych wielomiesięcznych testów alfa. Aby jeszcze bardziej uspokoić graczy, wprowadzimy dziś łatkę, która ogranicza liczbę wyświetlanych klatek na sekundę na ekranie menu gry. Jesteśmy wdzięczni za wsparcie, jakie New World otrzymuje od graczy z całego świata i będziemy słuchać ich opinii w trakcie bety i później.

- skomentowała sprawę rzeczniczka Amazona.

Na ten moment nie wiadomo, co dokładnie powoduje awarię kart graficznych, ale gracze spekulują, że te się po prostu przegrzewają z powodu słabej optymalizacji. Wśród proponowanych rozwiązań pojawia się włączenie V-Sync, aby ograniczyć liczbę wyświetlanych klatek na sekundę lub po prostu obniżenie ustawień graficznych. Chociaż producenci zamierzają naprawić zepsute GPU w ramach gwarancji (jeśli ta jeszcze obowiązywała), to w mojej lepiej jednak nie ryzykować, aż Amazon nie upora się ostatecznie z optymalizacją.

Źródło zdjęć: New World (Amazon)

Źródło tekstu: PCWorld