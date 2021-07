Battlefield 1 i Battlefield V dostępne za darmo

Battlefield to seria strzelanek, której nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. Dwie jej najnowsze odsłony, czyli Battlefield 1 oraz Battlefield V, możesz w tym momencie zdobyć niemal za darmo.

Battlefield to jedna z najbardziej znanych serii gier, która z Call of Duty rywalizuje o miano najlepszej, sieciowej strzelanki. Trudno wskazać jednoznacznego zwycięzcę w tej batalii, ale faktem jest, że każda z nich ma swoich oddanych fanów. Dlatego warto wspomnieć, że dwie najnowsze odsłony FPS-ów produkcji Electronic Arts możesz zdobyć praktycznie za darmo.

Battlefield 1 i Battlefield V za darmo

W tym momencie za darmo dostępny jest Battlefield 1. Promocja trwa do 2 sierpnia, kiedy to zostanie uruchomione kolejne rozdawnictwo w postaci Battlefielda V. Chociaż w obu przypadkach można powiedzieć, że są one dostępne za darmo, to w praktyce konieczne jest posiadanie abonamentu Amazon Prime. Ten w tym momencie kosztuje 25,99 zł miesięcznie i w jego ramach możecie między innymi oglądać Amazon Prime Video, a także dać jednego suba miesięcznie wybranemu streamerowi na Twitchu. Poza tym Amazon co chwile rozdaje dodatki i elementy kosmetyczne do innych produkcji. Sam korzystam z abonamentu i zapewniam, że to opłacalna opcja.

W obu przypadkach, jeśli macie wykupiony abonament Amazon Prime Gaming, gry można odebrać na dedykowanej do tego stronie gaming.amazon.com. Akurat w przypadku Battlefieldów otrzymacie kod, który następnie trzeba wpisać na Originie, czyli platformie Electronic Arts. W ten sposób dodacie je do swojej biblioteki. Warto w tym miejscu przypomnieć, że 22 października zadebiutuje nowa część Battlefield 2042, która będzie dostępna na PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 oraz PlayStation 5.

