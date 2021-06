Battlefield 2042 na oficjalnym trailerze. Co wiemy o grze?

Na dzisiejszym streamie Electronic Arts oraz DICE oficjalnie zaprezentowali kolejną odsłonę Battlefielda o podtytule 2042. Co wiemy o grze?

Potwierdziły się wcześniejsze plotki na temat tegorocznego Battlefielda, który otrzymał nazwę 2042. To oczywiście oznaczenie roku, które jasno mówi nam, że fabularnie akcja będzie się rozgrywać w niedalekiej przyszłości, kiedy to Ziemia jest praktycznie na wykończeniu. Brakuje wszystkiego, co doprowadziło do największego kryzysu w historii. W tym świecie istnieją już tylko dwa mocarstwa - USA oraz Rosja, między którymi trwa zbrojny konflikt. Każda ze stron jest wspierana przez osoby określane jako Non-Pats, czyli bez przynależności narodowej.

Battlefield 2042 - co wiemy o grze?

Electronic Arts oraz DICE zaplanowany trzy najważniejsze tryby multiplayer, wśród których - co może dziwić - nie ma Battle Royale. Pierwszym z nich jest All-Out War, który pozwoli na zabawę nawet do 128 (na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X) lub 64 graczy jednocześnie (na PlayStation 4 oraz Xbox One). Na start twórcy przygotowali 7 map: Kaleidoscope, Manifest, Orbital, Discarded, Renewal, Hourglass oraz Breakaway. Nie zabraknie też trybów Conquest oraz Breakthrough. Oprócz tego twórcy przygotowali też tryby Hazard Zone oraz trzeci jeszcze nieznany, na temat którego więcej mamy się dowiedzieć 22 lipca. Sami twórcy określają go mianem "listu miłosnego do fanów", cokolwiek to oznacza.

Premiera gry zaplanowana jest na 22 października 2021 roku w wersji na PS4, PS5, XOne, Xbox Series X/S oraz PC. Już 13 czerwca zostanie zaprezentowany gameplay, a 22 lipca odbędzie się bardziej szczegółowa prezentacja na EA Play. Wiemy, że gra będzie skłaniać się ku usłudze, dlatego pojawią się sezony i przygotowane z myślą o nich przepustki. Z każdym kolejnym sezonem gracze mają otrzymywać nową zawartość. Zła informacja jest taka, że nie będzie kampanii fabularnej dla jednego gracza.

Szkoda tylko, że dzisiejsza prezentacja trailera została zaplanowana na godzinę 16:00 i gdy ta wybiła, to gracze zobaczyli godzinne odliczanie i tak naprawdę nowy materiał wideo został zaprezentowany dopiero o 17:00. Nie było to zbyt eleganckie i przemyślane.

Źródło zdjęć: EA

Źródło tekstu: EA