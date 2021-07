New World - nowa gra Amazona potrafi usmażyć kartę graficzną

New World to nowa gra MMORPG produkcji Amazona. Właśnie ruszyła zamknięta beta i okazuje się, że tytuł jest dość problematyczny. Gra potrafi usmażyć kartę graficzną.

New World to nowa gra Amazona z gatunku MMORPG, która budzi ogromne emocje. Miłośnicy tego gatunku nie mają ostatnio wielu powodu do zadowolenia i dlatego sporo z nich duże nadzieje pokłada właśnie w New World. Gra co prawda nie miała jeszcze oficjalnej premiery, ale 20 lipca ruszyła zamknięta beta, do której dostęp mają osoby, które miały szczęście otrzymać klucz lub kupiły produkcję przedpremierowo. Wystarczyło kilka godzin, aby okazało się, że Amazon nie przyłożył się do optymalizacji.

New World niszczy karty graficzne

Użytkownicy, którzy mieli okazję grać w New World, donoszą o licznych problemach. Wśród najczęstszych powodu do narzekania pojawia się temat słabej optymalizacji. Nawet bardzo mocne komputery nie najlepiej radzą sobie z produkcją Amazona. Na Reddicie powstał już temat, w którym użytkownicy donoszą wręcz o sytuacjach, w których New World usmażyło im karty graficzne. Co ciekawe, sytuacja zdaje się dotyczyć przede wszystkim modeli marki EVGA, w tym również najmocniejszych wersji RTX 3090, ale użytkownicy innych konstrukcji również donoszą o problemach. Te działają pod dużym obciążeniem i po prostu się przegrzewają.

ATTENTION:



Playing the New World beta on my EVGA 3090 has fried my graphics card completely. There are many accounts of this same thing happening with the same card with the same game.@TEAMEVGA @playnewworld @EVGA_JacobF



I just want to make sure this doesn't happen to others — Gladd (@Gladd) July 21, 2021

Problem jest bardzo nietypowy. Ciężko sobie wyobrazić, żeby programiści Amazona aż tak mocno skopali optymalizację. Firma na razie nie odniosła się w żadnej sposób do tych informacji. Pozostaje mieć nadzieję, że to tymczasowy problem, który szybko zostanie naprawiony. Na razie można to zrzucić na karb wersji beta, ale smażenie kart graficznych to i tak spora przesada. Dlatego na razie lepiej wstrzymać się z graniem albo przynajmniej kontrolować zużycie i temperatury GPU. To możecie zrobić między innymi za pomocą programu HWMonitor lub MSI Afterburner.

Zobacz: Zwiększenie pojemności Steam Deck do błahostka - wystarczy microSD

Zobacz: Karty graficzne przestały tanieć. Nadal jest drogo

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: New World (Amazon)

Źródło tekstu: Windows Central, VideoCardz