6G bije rekordy szybkości. Film pobierzesz w mgnieniu oka

Naukowcy z University College London (UCL) dokonali przełomu w badaniach nad 6G, osiągając zawrotną szybkość transmisji danych na poziomie 938 Gb/s. To wynik niemal 50 razy wyższy niż teoretyczne maksimum dla sieci 5G, wynoszące 20 Gb/s. Czy to oznacza, że stoimy u progu rewolucji w telekomunikacji?

5G vs 6G: pojedynek gigantów

Chociaż sieci 5G oferują teoretycznie wysokie prędkości, nawet do 20 Gb/s, w praktyce rzadko udaje się je osiągnąć. Ograniczenia spektrum, infrastruktury i wdrożeń operatorów sprawiają, że przeciętne prędkości są znacznie niższe. Podobne wyzwania mogą czekać 6G, ale wyniki testów UCL pokazują ogromny potencjał drzemiący w tej technologii. Warto przypomnieć, że japońscy badacze również niedawno pochwalili się sukcesem, osiągając w testach 6G prędkości 20-krotnie przewyższające obecne możliwości 5G.

Sekret szybkości 6G

Zespołowi University College London udało się osiągnąć szybkość transmisji danych w sieci 6G na poziomie 938 Gb/s. Wykorzystano w tym celu szersze pasma częstotliwości (od 5 do 150 GHz), co jest kluczem do osiągnięcia tak imponujących wyników. W porównaniu z 5G, które operuje na węższych pasmach, 6G ma znacznie większe możliwości transferu danych. Pobranie 20 filmów HD w sekundę to tylko jeden z przykładów. W praktyce 6G może zrewolucjonizować strumieniowanie w wysokiej rozdzielczości, gry online i inne wymagające aplikacje.

Kiedy 6G zawita do naszych smartfonów?

Mimo obiecujących wyników, na komercyjne wdrożenie 6G przyjdzie nam poczekać. Eksperci szacują, że pierwsze sieci 6G pojawią się około 2030 roku. Wcześniej 3GPP, organizacja standaryzująca technologie mobilne, musi zatwierdzić ostateczny standard nowej technologii. Dopiero wtedy operatorzy i producenci sprzętu będą mogli rozpocząć masową produkcję urządzeń kompatybilnych z 6G.

Przyszłość rysuje się w jasnych barwach

Badania nad 6G, takie jak te prowadzone przez zespół dr. Zhixina Liu z UCL, dają nadzieję na przyszłość telekomunikacji. Choć przed nami jeszcze długa droga, postępy w rozwoju 6G sugerują, że nowa generacja sieci przyniesie znaczną poprawę szybkości i funkcjonalności. O tym, jak 6G wpłynie na nasze życie, przekonamy się jednak dopiero za kilka lat, a może i później.

