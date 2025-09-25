Wolą mieszkania zamiast Plusa i Polsatu. Operator musi odejść
Po 10 latach Polkomtel musi się wyprowadzić z miejsca, które mogłyby nazywać domem.
Obecnie siedziba Polkomtelu mieści się w biurowcu przy ul. Konstruktorskiej 4 na warszawskim Służewie. To się jednak wkrótce zmieni i to nie z inicjatywy samej firmy. Tym samym ten 6-piętrowy biurowiec, chociaż został zaprojektowany z myślą o potrzebach giganta przez pracownię Kuryłowicz&Associates, to jest jedynie wynajmowany przez Grupę Cyfrowy Polsat, a umowa najmu kończy się w 1 kwartale 2027 roku. Prawdziwym właścicielem budynku jest Yareal Polska. Ta zaś zamierza zburzyć jego część naziemną, rozbudować podziemny parking i wybudować w tym miejscu apartamentowiec.
Apartamentowiec zamiast Plusa
O ile Plus i Polsat przyjęły tę decyzję ze spokojem i już powoli się pracują nad przeprowadzką do nowej lokalizacji, tak decyzja ta spotkała się z krytyką środowisk proekologicznych. Zwracają one uwagę, że budynek ten ma niecałe 10 lat i jego wyburzenie i postawienie w tym miejscu mieszkań wiąże się z olbrzymim śladem węglowym.
Warto jednak pamiętać, że biurowiec został zaprojektowany specjalnie pod wymagania Plusa. Przerobienie go na przestrzeń biurową dla innych firm, czy tym bardziej na mieszkania może być nieopłacalne, albo wręcz niemożliwe. Natomiast właściciel terenu chce wyciągnąć z niego jak najwięcej.