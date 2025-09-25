Wolą mieszkania zamiast Plusa i Polsatu. Operator musi odejść

Obecnie siedziba Polkomtelu mieści się w biurowcu przy ul. Konstruktorskiej 4 na warszawskim Służewie. To się jednak wkrótce zmieni i to nie z inicjatywy samej firmy. Tym samym ten 6-piętrowy biurowiec, chociaż został zaprojektowany z myślą o potrzebach giganta przez pracownię Kuryłowicz&Associates, to jest jedynie wynajmowany przez Grupę Cyfrowy Polsat, a umowa najmu kończy się w 1 kwartale 2027 roku. Prawdziwym właścicielem budynku jest Yareal Polska. Ta zaś zamierza zburzyć jego część naziemną, rozbudować podziemny parking i wybudować w tym miejscu apartamentowiec.

Apartamentowiec zamiast Plusa

O ile Plus i Polsat przyjęły tę decyzję ze spokojem i już powoli się pracują nad przeprowadzką do nowej lokalizacji, tak decyzja ta spotkała się z krytyką środowisk proekologicznych. Zwracają one uwagę, że budynek ten ma niecałe 10 lat i jego wyburzenie i postawienie w tym miejscu mieszkań wiąże się z olbrzymim śladem węglowym.