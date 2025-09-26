Vectra posłuchała klientów. Chodzi o dekodery

Do tej pory użytkownicy mogli korzystać z funkcji „Ulubione”, dzięki której tworzyli listę kanałów za pomocą prostego przycisku z ikoną serduszka. Nowa aktualizacja oprogramowania dekodera TV Smart 4K BOX i dodanie funkcji „+ Stwórz Listę” daje jeszcze więcej możliwości tworzenia spersonalizowanych list ulubionych kanałów. Klienci mogą teraz nie tylko tworzyć wiele list ulubionych kanałów, ale dodatkowo edytować je, nadawać indywidualne nazwy, zmieniać kolejność kanałów w ramach listy, a także ukrywać listy, w tym te predefiniowane przez operatora.

Aby ułatwić dostęp do tej funkcji, możliwość zarządzania listami ulubionych kanałów została wprowadzona w kilku miejscach interfejsu: na pasku programu, liście kanałów oraz w panelu konta użytkownika.

Vectra podkreśla, że najnowsza aktualizacja dekodera TV Smart 4K BOX powstała dzięki opiniom klientów.

Z rozmów i ankiet dowiedzieliśmy się, że wiele osób chciało mieć więcej swobody w zarządzaniu ulubionymi kanałami. Dlatego dodaliśmy funkcję, która pozwala tworzyć i edytować kilka list ulubionych – tak, żeby każdy mógł dopasować je do siebie – komentuje Krzysztof Sokolik, Vectra.

Dodatkowe informacje dotyczące oferty Vectry oraz możliwości, jakie oferuje dekoder TV Smart 4K BOX, dostępne są na stronie: https://www.vectra.pl/poznaj-nasza-telewizja.

Czym jest dekoder TV Smart 4K BOX?