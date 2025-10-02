Rosną napięcia między Tajwanem, a USA. Poszło o procesory

Obydwa te kraje są więc sobie wzajemnie potrzebne, chociaż rzecz jasna znacznie spłyciłem ich wzajemne relacje. Skąd więc napięcia? Otóż wedle doniesień administracja Donalda Trumpa chce, żeby Tajwan przeniósł 55% produkcji procesorów, które mają trafić na amerykański rynek, do USA.

Tajwan nie przeniesie produkcji do USA

Dokładniej chodzi tu o propozycję sekretarza handlu USA Howarda Lutnicka. Jednak Wicepremier Tajwanu Cheng Li-chun ogłosiła, że rząd Tajwanu nie zgodzi się na takie warunki. Oficjalnie strona amerykańska chce to zrobić w celu skrócenia łańcuchów dostaw. Natomiast Tajwańczykom zależy na uchylenie ceł na chipy. Jednak sprawa jest o wiele bardziej skomplikowana.