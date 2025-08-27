Urzędnicy z UE nie wjadą już do USA. To kara za podatek cyfrowy

Oczywiście nie chodzi tu o wszystkich urzędników, a o tych, którzy odpowiadają za egzekwowanie unijnej ustawy o usługach cyfrowych (DSA). Celem tej ustawy jest pilnowanie, aby zagraniczni giganci jak Facebook, YouTube, czy X przestrzegali zasad panujących w Unii Europejskiej kiedy działają na terenie Wspólnoty.

Trump grozi zakazem wstępu do USA

To jednak nie koniec. Opodatkowanie amerykańskich gigantów działających w Europie przez tak zwany podatek cyfrowy również wzbudza protest ze strony USA. Co więcej, sankcje nie ograniczą się tylko do kilku urzędników. Mowa jest także o wyższych cłach, oraz o odcięciu Europy od amerykańskich technologii. Jak napisał Donald Trump na swoich mediach społecznościowych:

Informuję wszystkie kraje, w których obowiązują podatki cyfrowe, przepisy, zasady i regulacje, że jeśli te dyskryminacyjne działania nie zostaną zniesione, ja, jako prezydent Stanów Zjednoczonych, nałożę znaczne dodatkowe cła na eksport tych krajów do USA i wprowadzę ograniczenia eksportowe na naszą ściśle chronioną technologię i układy scalone.