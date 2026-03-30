Rozebrali nauczycielkę i umieścili w sieci. UODO zawiadamia prokuraturę
Prezes UODO złożył zawiadomienie do prokuratory. Chodzi o przerobione zdjęcie nauczycielki, które trafiło do Internetu.
Prezes UODO złożył zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście ws. przerobionego zdjęcia nauczycielki. Fotografia rozebrana za pomocą sztucznej inteligencji trafiła do Internetu.
Moje zdjęcie zostało przerobione (ROZEBRANE) za pomocą AI przez jakiegoś obleśnego typa, a następnie umieszczone w internecie. Czuję się paskudnie, czuję się skrzywdzona i nawet mówienie sobie, że przecież to nie było moje ciało, niewiele pomaga.
UODO przypomina, że taki czyn stanowi przestępstwo powszechne, ścigane z urzędu, z oskarżenia publicznego. W ocenie prezesa UODO Mirosława Wróblewskiego doszło tutaj do naruszenia art. 107 ustawy o ochronie danych osobowych.
Wygenerowanie wizerunku pokrzywdzonej w takim kontekście, w jakim uczynił to sprawca czynu, jest szkodliwe społecznie i zasługuje na reakcję ze strony właściwych organów ścigania. Działanie sprawcy nie tylko godzi w prywatność pokrzywdzonej, ale również rodzi ryzyko naruszenia jej elementarnych interesów życiowych. Niepokojące są także reakcje internautów na post pokrzywdzonej, w którym zwróciła uwagę na swój problem.
Nie jest to pierwszy tego typu przypadek w historii UODO. Urząd wcześniej zajmował się również historią jednej z uczennic szkoły podstawowej. Jej zdjęcie w podobny sposób zostało przerobione przez kolegów ze szkoły, a następnie było między nimi rozsyłane.