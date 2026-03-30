Wiadomości

Rozebrali nauczycielkę i umieścili w sieci. UODO zawiadamia prokuraturę

DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 08:50
2
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Prezes UODO złożył zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście ws. przerobionego zdjęcia nauczycielki. Fotografia rozebrana za pomocą sztucznej inteligencji trafiła do Internetu.

Dalsza część tekstu pod wideo

Moje zdjęcie zostało przerobione (ROZEBRANE) za pomocą AI przez jakiegoś obleśnego typa, a następnie umieszczone w internecie. Czuję się paskudnie, czuję się skrzywdzona i nawet mówienie sobie, że przecież to nie było moje ciało, niewiele pomaga.

napisała poszkodowana nauczycielka.

Rozebrane zdjęcie nauczycielki

UODO przypomina, że taki czyn stanowi przestępstwo powszechne, ścigane z urzędu, z oskarżenia publicznego. W ocenie prezesa UODO Mirosława Wróblewskiego doszło tutaj do naruszenia art. 107 ustawy o ochronie danych osobowych.

Wygenerowanie wizerunku pokrzywdzonej w takim kontekście, w jakim uczynił to sprawca czynu, jest szkodliwe społecznie i zasługuje na reakcję ze strony właściwych organów ścigania. Działanie sprawcy nie tylko godzi w prywatność pokrzywdzonej, ale również rodzi ryzyko naruszenia jej elementarnych interesów życiowych. Niepokojące są także reakcje internautów na post pokrzywdzonej, w którym zwróciła uwagę na swój problem.

podkreśla prezes UODO.

Nie jest to pierwszy tego typu przypadek w historii UODO. Urząd wcześniej zajmował się również historią jednej z uczennic szkoły podstawowej. Jej zdjęcie w podobny sposób zostało przerobione przez kolegów ze szkoły, a następnie było między nimi rozsyłane.

Image
telepolis
Źródła zdjęć: Shutterstock.com
Źródła tekstu: UODO