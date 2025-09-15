Wiadomości

Będą wyłączać internet mobilny 4G i 5G. Chodzi o przesyłanie wideo

Ukraina planuje ograniczenie usług mobilnego internetu podczas ataków rosyjskich dronów, aby uniemożliwić wykorzystywanie sieci telekomunikacyjnych do koordynowania uderzeń – podał Reuters.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 11:00
1
O planach Ukrainy poinformował w niedzielę szef Sztabu Generalnego, Andrii Hnatov. Te działania nie oznaczają całkowitego wyłączenia komunikacji mobilnej, lecz ograniczenie jakości usług w niektórych obszarach, szczególnie połączeń 4G i 5G. Ma uniemożliwić koordynowanie ataków i przesyłanie obrazu wideo w czasie rzeczywistym przez rosyjskie drony.

Dalsza część tekstu pod wideo

To nie jest zakłócenie komunikacji mobilnej, ale raczej ograniczenie jakości komunikacji w niektórych obszarach, jak np. ograniczenie komunikacji 4G i 5G. Tak, aby modemy wykorzystywane w ich bezzałogowych pojazdach powietrznych nie mogły uzyskać dostępu do internetu naszych operatorów telekomunikacyjnych

– wyjaśnił Andrii Hnatov.

Ukraiński wywiad informował o rosyjskich dronach wyposażonych w modemy LTE, które umożliwiają przesyłanie obrazu wideo w czasie rzeczywistym przez stacje bazowe telefonii komórkowej oraz korygowanie trajektorii lotu. Te urządzenia korzystają głównie z komponentów chińskich, ale także z części pochodzących ze Stanów Zjednoczonych, Japonii, Szwajcarii i Tajwanu.

Do sterowania dronami wykorzystywane są karty SIM europejskich, w tym polskich operatorów.  W lipcu w rosyjskich dronach bojowych używanych do ataków na Ukrainę znaleziono aktywne karty SIM T-Mobile Polska. Operator potwierdził, że jedna z kart SIM wskazanych w raportach ukraińskich faktycznie pochodziła z jego sieci, została zarejestrowana zgodnie z polskim prawem i aktywowana przez klienta. T-Mobile podkreślił, że nie ma wpływu na późniejsze wykorzystanie tych kart przez użytkowników. Rosjanie korzystali także z SIM-ów litewskiego operatora Pildyk.

Po trzech i pół roku wojny Rosja nasiliła ataki dronami na Ukrainę w ostatnich miesiącach, uderzając nie tylko w cele strategiczne oraz kluczową infrastrukturę, ale także obiekty cywilne, przynosząc śmierć ludności. W sierpniu 2025 roku ataki dronami spowodowały największą liczbę ofiar cywilnych – 58 zabitych i 272 rannych.

Image
telepolis
drony Internet Mobilny rosja ukraina wojna na Ukrainie
Zródła zdjęć: Petr Marvan / Shutterstock
Źródła tekstu: Reuters