Boom na paczki. Kurierzy przejęli rynek, a liczby robią wrażenie
Rynek usług pocztowych zmienia się na naszych oczach. Najnowszy raport UKE pokazuje, że przesyłki kurierskie stały się absolutnym liderem, zostawiając tradycyjną pocztę daleko w tyle. Liczby mówią same za siebie.
Kurierzy rządzą rynkiem
W 2024 roku aż 73,3% wartości całego rynku pocztowego pochodziło z przesyłek kurierskich. To także 56,6% wszystkich wysłanych przesyłek. W porównaniu do 2023 rokiem wolumen paczek wzrósł o 15,3%, a przychody o 16,1%.
Za niemal cały rynek odpowiada zaledwie kilkunastu największych operatorów. Według UKE, 11 firm z największym udziałem odpowiadało w sumie za 99,7% wolumenu i 99,1% przychodów. To pokazuje, jak mocno skoncentrowany jest ten segment.
Automaty paczkowe i nowe trendy
Rosnący udział w rynku mają też automaty paczkowe. To rozwiązanie, które z roku na rok bije rekordy popularności. Według raportu UKE, w 2024 roku w Polsce działało już ponad 75 tys. maszyn obsługiwanych przez 10 największych operatorów. To wzrost o kilka tysięcy względem roku poprzedniego.
Automaty stały się naturalnym wyborem klientów, którzy chcą odebrać paczkę szybko i bez kontaktu z kurierem. W praktyce to właśnie one stały się symbolem e-commerce. Są łatwe w obsłudze, dostępne całą dobę i coraz częściej ustawiane nie tylko w dużych miastach, ale także w mniejszych miejscowościach.
Paczki napędzają gospodarkę
Raport UKE jasno pokazuje, że to właśnie przesyłki kurierskie są dziś siłą napędową rynku pocztowego. Bez nich branża wyglądałaby zupełnie inaczej. Tradycyjne listy mają coraz mniejsze znaczenie, a przyszłość należy do paczek.
Szczegóły w raporcie UKE "Przesyłki kurierskie w 2024 roku" (PDF).