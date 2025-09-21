Boom na paczki. Kurierzy przejęli rynek, a liczby robią wrażenie

Kurierzy rządzą rynkiem

W 2024 roku aż 73,3% wartości całego rynku pocztowego pochodziło z przesyłek kurierskich. To także 56,6% wszystkich wysłanych przesyłek. W porównaniu do 2023 rokiem wolumen paczek wzrósł o 15,3%, a przychody o 16,1%.

Za niemal cały rynek odpowiada zaledwie kilkunastu największych operatorów. Według UKE, 11 firm z największym udziałem odpowiadało w sumie za 99,7% wolumenu i 99,1% przychodów. To pokazuje, jak mocno skoncentrowany jest ten segment.

Automaty paczkowe i nowe trendy

Rosnący udział w rynku mają też automaty paczkowe. To rozwiązanie, które z roku na rok bije rekordy popularności. Według raportu UKE, w 2024 roku w Polsce działało już ponad 75 tys. maszyn obsługiwanych przez 10 największych operatorów. To wzrost o kilka tysięcy względem roku poprzedniego.

Automaty stały się naturalnym wyborem klientów, którzy chcą odebrać paczkę szybko i bez kontaktu z kurierem. W praktyce to właśnie one stały się symbolem e-commerce. Są łatwe w obsłudze, dostępne całą dobę i coraz częściej ustawiane nie tylko w dużych miastach, ale także w mniejszych miejscowościach.

Paczki napędzają gospodarkę

Raport UKE jasno pokazuje, że to właśnie przesyłki kurierskie są dziś siłą napędową rynku pocztowego. Bez nich branża wyglądałaby zupełnie inaczej. Tradycyjne listy mają coraz mniejsze znaczenie, a przyszłość należy do paczek.