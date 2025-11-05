Kluczowa zmiana w UKE. Na czele machiny stanęła prawniczka z KPRM

Nowa Dyrektor Generalna UKE

Ewa Morawska-Sochacka przejęła stery administracyjne w UKE 1 listopada 2025 roku. To bardzo ważna funkcja, choć często pozostaje w cieniu Prezesa Urzędu. Dyrektor Generalny pilnuje, aby cała instytucja działała jak sprawna maszyna.

Nowa szefowa administracji ma imponujące kwalifikacje. Jest absolwentką prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła też aplikację radcowską z wyróżnieniem, ma za sobą studia doktoranckie z prawa handlowego.

To jednak jej doświadczenie w rządzie przykuwa uwagę. Morawska-Sochacka pracowała między innymi jako Zastępca Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Kierowała też działem prawnym w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Nadal pełni funkcję Zastępcy Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy Szefie KPRM.

Czym zajmuje się Dyrektor Generalny UKE?

Dyrektor Generalny Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) odpowiada za zarządzanie kluczowymi obszarami administracyjno-organizacyjnymi urzędu oraz zapewnienie jego sprawnego funkcjonowania. Wyznacza kierunki pracy i nadzoruje działania takich komórek, jak Biuro Dyrektora Generalnego, Biuro Finansów, Biuro Administracji, Biuro Informatyki i Departament Bezpieczeństwa oraz powoływane zespoły i komisje.​

Główne obowiązki Dyrektora Generalnego:

realizuje zadania wynikające z ustawy o służbie cywilnej, w tym zarządza sprawami kadrowymi i administracyjnymi urzędu,





odpowiada za kwestie obronności kraju, bezpieczeństwo oraz zarządzanie kryzysowe, w tym koordynuje działania związane z zapewnieniem ciągłości funkcjonowania UKE podczas szczególnych zagrożeń,





nadzoruje delegatury terenowe w zakresie spraw powierzonych im do realizacji,





koordynuje zadania wynikające ze standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.​

Zakres nadzorowanych komórek:

Biuro Dyrektora Generalnego,

Biuro Finansów,

Biuro Administracji,

Biuro Informatyki,

Departament Bezpieczeństwa,

Zespoły i komisje powoływane do realizacji określonych zadań.