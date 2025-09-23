UE uważa, że banery z ciasteczkami były błędem. Szykuje się kolejna zmiana
Unia Europejska postanowiła dzielnie walczyć z problemem, który sam stworzyła. Najwyższy czas.
Unia Europejska miała wspaniały plan: strony internetowe, czy to małych serwisów, czy wielkich korporacji musiały informować o plikach cookie na swoich stronach i wymagać akceptacji ze strony użytkowników. To miało być jasnym sygnałem kto i w jaki sposób śledzi naszą aktywność na danym serwisie. Brzmi świetnie, prawda? Efekty jednak znamy bardzo dobrze: irytujący baner, który znaczna większość z nas akceptuje bez czytania. Ot, dodatkowa przeszkoda podczas przeglądania sieci i nic więcej.
UE ma wątpliwości co do banerów cookie
Wedle obliczeń europejscy użytkownicy internetu łącznie tracą aż 575 godzin rocznie na samym klikaniu tych komunikatów. Z tego też powodu Komisja Europejska postanowiła złagodzić te przepisy. Mowa jest o wprowadzeniu większej liczby wyjątków, lub możliwości ustawienia automatycznej zgody na wszystko z poziomu przeglądarki.
Jeszcze jedną opcją, proponowaną przez samą branżę jest dodanie zapisu o plikach cookie do rozporządzenia RODO. Dzięki temu banery zniknęłyby ostatecznie. Jak widać, nie zapadła nawet decyzja dotycząca tego, co konkretnie należy zmienić i jak to zrobić. Tym samym na faktyczne zmiany poczekamy jeszcze kilka ładnych lat. Dobrze jednak, że coś w tym kierunku jest robione, a KE jest świadoma problemu.