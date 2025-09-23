UE uważa, że banery z ciasteczkami były błędem. Szykuje się kolejna zmiana

Unia Europejska miała wspaniały plan: strony internetowe, czy to małych serwisów, czy wielkich korporacji musiały informować o plikach cookie na swoich stronach i wymagać akceptacji ze strony użytkowników. To miało być jasnym sygnałem kto i w jaki sposób śledzi naszą aktywność na danym serwisie. Brzmi świetnie, prawda? Efekty jednak znamy bardzo dobrze: irytujący baner, który znaczna większość z nas akceptuje bez czytania. Ot, dodatkowa przeszkoda podczas przeglądania sieci i nic więcej.

UE ma wątpliwości co do banerów cookie

Wedle obliczeń europejscy użytkownicy internetu łącznie tracą aż 575 godzin rocznie na samym klikaniu tych komunikatów. Z tego też powodu Komisja Europejska postanowiła złagodzić te przepisy. Mowa jest o wprowadzeniu większej liczby wyjątków, lub możliwości ustawienia automatycznej zgody na wszystko z poziomu przeglądarki.