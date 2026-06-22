Ubezpieczyciel chce oddać Ci pieniądze? Uważaj, to oszustwo

Oszuści jak zwykle skupiają się na socjotechnice. Tym razem przekaz nie wywołuje strachu, a jest wręcz pozytywny: ot, dowiadujemy się, że przypadkiem zapłaciliśmy dwukrotnie za ubezpieczenie, lub nasze składki były zbyt wysokie, więc firma chce nam oddać pieniądze. I super: kilkaset złotych wpadnie nam do kieszeni, a raczej do nas wróci. Wystarczy tylko podać dane naszej karty bankowej, na którą będzie wykonany zwrot, lub dane logowania do banku...

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Rzecznik Finansowy ostrzega przed oszustwem

I właśnie tak możemy stracić wszystkie nasze oszczędności, a nawet zostać z długiem, jeśli mamy kartę kredytową, a nie debetową. Co gorsza, to nie jest sytuacja hipotetyczna. Takie rzeczy się dzieją, chociaż na szczęście na razie mowa jest o próbach oszustwa, które zakończyły się niepowodzeniem. Jak podkreśla Eliza Gużewska, zastępca dyrektora Departamentu Klienta Rynku Ubezpieczeniowo-Emerytalnego, w Biurze Rzecznika Finansowego:

Osoba, która otrzymała takiego maila, rzeczywiście była klientem towarzystwa ubezpieczeniowego, którego nazwa widniała w pozycji „nadawca”. Przy czym jej wątpliwości wzbudził podejrzany adres nadawcy, zupełnie niezwiązany z firmą. Dodatkowo oszuści w mailingu nie pokusili się o wykorzystanie logotypu firmy i pełnej nazwy, co również było niepokojącym sygnałem.

Jak widać, oszuści popełniają przy tym gigantyczne błędy i raczej stawiają na ilość oszustw, a nie jakość. Niepokojące jest jednak to, że mimo wszystko znali ubezpieczyciela swojej niedoszłej ofiary.

Co, jednak jeśli faktycznie jest szansa na to, że nadpłaciliśmy? Czy mamy odpuścić swoje pieniądze? W żadnym wypadku. Artur Dziekański, rzecznik prasowy Polskiej Izby Ubezpieczeń podkreśla, jednak że:

Zakład ubezpieczeń nigdy nie prosi klientów o podanie pełnych danych logowania do bankowości elektronicznej, numeru PIN do karty, czy kodu CVV/CVC z karty płatniczej – ani telefonicznie, ani mailowo. Dlatego każdą wiadomość należy dokładnie zweryfikować – sprawdzić adres e-mail nadawcy, poprawność domeny oraz upewnić się, że po kliknięciu w link w pasku adresu widnieje oficjalna strona ubezpieczyciela