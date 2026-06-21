Sąd zdecydował. Chodzi o abonament RTV

Obywatel chciał wyrejestrować telewizor, aby nie płacić abonamentu RTV. O tym fakcie pisemnie poinformował Pocztę Polską. Problem w tym, że ta zgłoszenia nie uznała. Sprawa trafiła do sądu.

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Sąd zdecydował ws. abonamentu RTV

Obywatel nie zgodził się z decyzją Poczty Polskiej, która nie uznała jego pisemnego zgłoszenia, domagając się osobistej wizyty w placówce lub wypełnienia internetowego formularza. Jego zdaniem narusza to prawa osób niemobilnych oraz takich, które nie mają dostępu do Internetu.

Sprawą zainteresował się nawet Rzecznik Prawo Obywatelskich. W jego opinii ustawodawca powinien zapewnić obywatelom różne możliwości zgłaszania wyrejestrowania telewizora.