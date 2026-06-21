Sąd zdecydował. Chodzi o abonament RTV
Chcesz zrezygnować z płacenia abonamentu RTV? W takim razie Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał ważną decyzję.
Obywatel chciał wyrejestrować telewizor, aby nie płacić abonamentu RTV. O tym fakcie pisemnie poinformował Pocztę Polską. Problem w tym, że ta zgłoszenia nie uznała. Sprawa trafiła do sądu.
Sąd zdecydował ws. abonamentu RTV
Obywatel nie zgodził się z decyzją Poczty Polskiej, która nie uznała jego pisemnego zgłoszenia, domagając się osobistej wizyty w placówce lub wypełnienia internetowego formularza. Jego zdaniem narusza to prawa osób niemobilnych oraz takich, które nie mają dostępu do Internetu.
Sprawą zainteresował się nawet Rzecznik Prawo Obywatelskich. W jego opinii ustawodawca powinien zapewnić obywatelom różne możliwości zgłaszania wyrejestrowania telewizora.
Co w tej sprawie zdecydował sąd? Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uznał, że liczy się samo oświadczenie, a nie jego forma. Tym samym pisemne wyrejestrowanie odbiornika powinno zostać przez Pocztę Polską uznane lub operator powinien wysłać obywatelowi odpowiedni formularz do wypełnienia.