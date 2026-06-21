Wiadomości

Sąd zdecydował. Chodzi o abonament RTV

Chcesz zrezygnować z płacenia abonamentu RTV? W takim razie Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał ważną decyzję.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 11:06
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Sąd zdecydował. Chodzi o abonament RTV
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Obywatel chciał wyrejestrować telewizor, aby nie płacić abonamentu RTV. O tym fakcie pisemnie poinformował Pocztę Polską. Problem w tym, że ta zgłoszenia nie uznała. Sprawa trafiła do sądu.

Dalsza część tekstu pod wideo

Sąd zdecydował ws. abonamentu RTV

Obywatel nie zgodził się z decyzją Poczty Polskiej, która nie uznała jego pisemnego zgłoszenia, domagając się osobistej wizyty w placówce lub wypełnienia internetowego formularza. Jego zdaniem narusza to prawa osób niemobilnych oraz takich, które nie mają dostępu do Internetu.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Telewizor SAMSUNG QE65Q8FA 65" QLED 4K Tizen TV HDMI 2.1
Telewizor SAMSUNG QE65Q8FA 65" QLED 4K Tizen TV HDMI 2.1
0 zł
3699 zł - najniższa cena
Kup teraz 3699 zł
Telewizor TCL 65C8K 65" QD-Mini LED 4K 144 Hz Google TV Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1
Telewizor TCL 65C8K 65" QD-Mini LED 4K 144 Hz Google TV Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1
-501 zł
5499.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 4998.99 zł
Telewizor SAMSUNG QE65QN80H 65" QD-Mini LED 4K 144 Hz Tizen TV Dolby Atmos HDMI 2.1
Telewizor SAMSUNG QE65QN80H 65" QD-Mini LED 4K 144 Hz Tizen TV Dolby Atmos HDMI 2.1
0 zł
6699 zł - najniższa cena
Kup teraz 6699 zł
Advertisement

Sprawą zainteresował się nawet Rzecznik Prawo Obywatelskich. W jego opinii ustawodawca powinien zapewnić obywatelom różne możliwości zgłaszania wyrejestrowania telewizora.

Co w tej sprawie zdecydował sąd? Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uznał, że liczy się samo oświadczenie, a nie jego forma. Tym samym pisemne wyrejestrowanie odbiornika powinno zostać przez Pocztę Polską uznane lub operator powinien wysłać obywatelowi odpowiedni formularz do wypełnienia.

Image
telepolis
abonament radiowo-telewizyjny Poczta Polska abonament rtv
Źródła zdjęć: OleksSH / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Wprost