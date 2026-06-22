Skwar leje się z nieba? Biegnij do Lidla. Z aplikacją za 15,99 zł

Mowa tu o wentylatorze przenośnym Tronic, który jest dostępny jedynie w sklepach stacjonarnych. Natomiast w dniach 22.06.2026 - 27.06.2026 można go kupić znacznie taniej dzięki aplikacji Lidl Plus. Mowa o spadku ceny z 19,99 zł na 15,99 zł.

Dalsza część tekstu pod wideo

Wentylator z Lidla za grosze

Sam wentylator ma wbudowany akumulator, który można naładować przy użyciu kabla USB-C. A czy daje radę schłodzić nas w upały? Jak najbardziej. Nawet lekki powiew wiatru w dni takie jak ostatni weekend lub dziś mogą dać ulgę.