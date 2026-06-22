Sprzęt

Skwar leje się z nieba? Biegnij do Lidla. Z aplikacją za 15,99 zł

Wiele rzeczy można zamówić, część jednak jest dostępna jedynie w sieciach sklepów stacjonarnych. Tak jest właśnie w tym przypadku. A mowa jest o czymś, co podczas upału przyniesie nam ulgę i to za grosze.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 11:39
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Telepolis.pl
Skwar leje się z nieba? Biegnij do Lidla. Z aplikacją za 15,99 zł
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Mowa tu o wentylatorze przenośnym Tronic, który jest dostępny jedynie w sklepach stacjonarnych. Natomiast w dniach 22.06.2026 - 27.06.2026 można go kupić znacznie taniej dzięki aplikacji Lidl Plus. Mowa o spadku ceny z 19,99 zł na 15,99 zł. 

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Rebeltec P5 Tani powerbank w sam raz do podładowania wentylatora

Wentylator z Lidla za grosze

Sam wentylator ma wbudowany akumulator, który można naładować przy użyciu kabla USB-C. A czy daje radę schłodzić nas w upały? Jak najbardziej. Nawet lekki powiew wiatru w dni takie jak ostatni weekend lub dziś mogą dać ulgę. 

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Rebeltec P5 Tani powerbank w sam raz do podładowania wentylatora

Dodatkowo małe rozmiary sprawiają, że możemy go postawić w dowolnym miejscu i się schładzać, a zasilanie z akumulatora uwalnia nas od kabli. Oczywiście rozwiązanie to sprawdzi się także podczas wyjazdów. A wszystko to z kuponem z aplikacji Lidl Plus za jedyne 15,99 zł. 

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telepolis
Lidl Wentylatory wentylator z lidla
Źródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, Lidl