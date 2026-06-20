1 kWh za 1 grosz w weekend. Duży operator z fenomenalną ofertą
Nadprodukcja energii z fotowoltaiki daje się we znaki szczególnie w pogodne weekendy. Energa Obrót znalazła jednak sposób na to, aby zachęcić konsumentów do jej większego zużycia w te dni. A to dzięki cenie za kWh wynoszącej 1 grosz.
Słoneczne weekendy są trudne dla sieci elektroenergetycznych. Produkcja energii z OZE jest wysoka, a samo zużycie niewielkie. A to dlatego, że wiele firm i zakładów produkcyjnych tego dnia stoi. Tym samym nie zużywają one tyle energii, przez co w ciągu tygodnia. Mamy więc nadprodukcję energetyczną, a jej hurtowe ceny na rynku często stają się wręcz ujemne. I tu do gry wkracza Energa Obrót z ofertą Tanie weekendowanie.
Energa Obrót Tanie weekendowanie
Zasada jest prosta: klienci Energa Obrót w okresie od 1 kwietnia do 30 września we wszystkie weekendy i dni ustawowo wolne od pracy i w godzinach od 10:00 do 16:00 zapłacą za każdą zużytą kWh zaledwie 1 grosz.
Jest to więc idealny moment na to, aby nastawić pranie, upiec coś w piekarniku, albo skosić trawnik, jeśli używamy kosiarki elektrycznej. Natomiast właściciele bojlerów elektrycznych właśnie w tych godzinach powinni grzać wodę, a właściciele stacji zasilania, lub magazynów energii mogą sobie dosłownie za grosze uzupełnić sobie zapasy energii na resztę dnia.
Brzmi zbyt pięknie? No cóż, jest pewien... haczyk. Otóż oferta zakłada opłatę handlową. Ta wynosi 24,90 zł miesięcznie. Chyba że wybierzemy opcję z eFakturą. Ta obniża jej wysokość do 19,90 zł miesięcznie. Umowa z ofertą promocyjną zawierana jest na 24 miesiące. Aby z niej skorzystać, należy skontaktować się z operatorem.