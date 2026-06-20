Wiadomości

1 kWh za 1 grosz w weekend. Duży operator z fenomenalną ofertą

Nadprodukcja energii z fotowoltaiki daje się we znaki szczególnie w pogodne weekendy. Energa Obrót znalazła jednak sposób na to, aby zachęcić konsumentów do jej większego zużycia w te dni. A to dzięki cenie za kWh wynoszącej 1 grosz.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 15:59
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
1 kWh za 1 grosz w weekend. Duży operator z fenomenalną ofertą
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Słoneczne weekendy są trudne dla sieci elektroenergetycznych. Produkcja energii z OZE jest wysoka, a samo zużycie niewielkie. A to dlatego, że wiele firm i zakładów produkcyjnych tego dnia stoi. Tym samym nie zużywają one tyle energii, przez co w ciągu tygodnia. Mamy więc nadprodukcję energetyczną, a jej hurtowe ceny na rynku często stają się wręcz ujemne. I tu do gry wkracza Energa Obrót z ofertą Tanie weekendowanie. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Energa Obrót Tanie weekendowanie

Zasada jest prosta: klienci Energa Obrót w okresie od 1 kwietnia do 30 września we wszystkie weekendy i dni ustawowo wolne od pracy i w godzinach od 10:00 do 16:00 zapłacą za każdą zużytą kWh zaledwie 1 grosz. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Panel fotowoltaiczny ANKER Solix PS100 100W
Panel fotowoltaiczny ANKER Solix PS100 100W
0 zł
999.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 999.99 zł
Panel fotowoltaiczny EXTRALINK EPS-120W
Panel fotowoltaiczny EXTRALINK EPS-120W
0 zł
999.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 999.99 zł
Panel fotowoltaiczny DJI Power 200W
Panel fotowoltaiczny DJI Power 200W
0 zł
1799 zł - najniższa cena
Kup teraz 1799 zł
Advertisement

Jest to więc idealny moment na to, aby nastawić pranie, upiec coś w piekarniku, albo skosić trawnik, jeśli używamy kosiarki elektrycznej. Natomiast właściciele bojlerów elektrycznych właśnie w tych godzinach powinni grzać wodę, a właściciele stacji zasilania, lub magazynów energii mogą sobie dosłownie za grosze uzupełnić sobie zapasy energii na resztę dnia. 

DJI Power 1000 V2 EU Nałap taniego prądu i zużyj, kiedy będzie drogi

Brzmi zbyt pięknie? No cóż, jest pewien... haczyk. Otóż oferta zakłada opłatę handlową. Ta wynosi 24,90 zł miesięcznie. Chyba że wybierzemy opcję z eFakturą. Ta obniża jej wysokość do 19,90 zł miesięcznie. Umowa z ofertą promocyjną zawierana jest na 24 miesiące. Aby z niej skorzystać, należy skontaktować się z operatorem. 

Image
telepolis
ceny energii energetyka Energa rachunki za prąd Energa Obrót
Źródła zdjęć: shutterstock
Źródła tekstu: gramwzielone