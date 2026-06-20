1 kWh za 1 grosz w weekend. Duży operator z fenomenalną ofertą

Słoneczne weekendy są trudne dla sieci elektroenergetycznych. Produkcja energii z OZE jest wysoka, a samo zużycie niewielkie. A to dlatego, że wiele firm i zakładów produkcyjnych tego dnia stoi. Tym samym nie zużywają one tyle energii, przez co w ciągu tygodnia. Mamy więc nadprodukcję energetyczną, a jej hurtowe ceny na rynku często stają się wręcz ujemne. I tu do gry wkracza Energa Obrót z ofertą Tanie weekendowanie.

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Energa Obrót Tanie weekendowanie

Zasada jest prosta: klienci Energa Obrót w okresie od 1 kwietnia do 30 września we wszystkie weekendy i dni ustawowo wolne od pracy i w godzinach od 10:00 do 16:00 zapłacą za każdą zużytą kWh zaledwie 1 grosz.

Jest to więc idealny moment na to, aby nastawić pranie, upiec coś w piekarniku, albo skosić trawnik, jeśli używamy kosiarki elektrycznej. Natomiast właściciele bojlerów elektrycznych właśnie w tych godzinach powinni grzać wodę, a właściciele stacji zasilania, lub magazynów energii mogą sobie dosłownie za grosze uzupełnić sobie zapasy energii na resztę dnia.