Wiadomości

Wielka klęska Samsunga. Korea Południowa ma nowego króla

Samsung Electronics został pokonany na rodzimym podwórku. Nie przez korporację z USA czy Chin, ale podmiot południowokoreański: SK Hynix. Dzisiaj to ten ostatni może się szczycić mianem firmy o najwyższej kapitalizacji w Korei Południowej.

Maciej Sikorski
MACIEJ SIKORSKI 14:45
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Wielka klęska Samsunga. Korea Południowa ma nowego króla
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Na pytanie o największe firmy koreańskie większość osób wskaże zapewne Samsunga, LG, Hyundaia i Kię – podmioty dobrze znane także w Polsce. Lista potentatów jest oczywiście dłuższa, ale to już zabawa dla pasjonatów. Wydaje się jednak, że warto przyswoić nazwę SK Hynix, bo o tym graczu może być jeszcze naprawdę głośno. Już teraz notowany jest w drugiej dziesiątce firm o największej na świecie kapitalizacji. Wyprzedza na niej m.in. Berkshire Hathaway, czyli wehikuł inwestycyjny przez dekady zarządzany przez legendarnego Warrena Buffetta.

Dalsza część tekstu pod wideo

Samsung walczy o pozycję z SK Hynix

SK Hynix zwróciło dzisiaj na siebie uwagę, ponieważ rynkowa wartość spółki przekroczyła 1,35 bln dolarów. To znacznie więcej niż wynosi PKB Polski. Ważniejsza niż sama wartość była jednak mijanka: firma stała się najdroższą spółką w Korei Południowej, wyprzedzając korporację Samsung Electronics. Ta ostatnia nosiła ów zaszczytny tytuł przez ponad ćwierć wieku. I być może zaraz wróci na fotel lidera, będzie przewodzić zestawieniu koreańskich gigantów przez kolejne 25 lat. Ale póki co koronę nosi SK Hynix.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Etui KARL LAGERFELD FW Grained Signature Logo do Apple iPhone 17 Pro Max Czarny
Etui KARL LAGERFELD FW Grained Signature Logo do Apple iPhone 17 Pro Max Czarny
0 zł
219.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 219.99 zł
Etui CELLULARLINE Sensation+ do Samsung Galaxy S25 Ultra Czerwony
Etui CELLULARLINE Sensation+ do Samsung Galaxy S25 Ultra Czerwony
0 zł
82.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 82.99 zł
Projektor ACER Vero XL2521 Full HD (1920 x 1080), 4000 ANSI lumen
Projektor ACER Vero XL2521 Full HD (1920 x 1080), 4000 ANSI lumen
0 zł
3299 zł - najniższa cena
Kup teraz 3299 zł
Advertisement

Lider jest nowy, ale niekoniecznie młody – jego historia sięga lat 80. poprzedniego stulecia. Wszystko zaczęło się we wspomnianej już korporacji Hyundai. W ramach grupy powołano do życia Hyundai Electronics, który miał się zająć produkcją komponentów elektronicznych. Nie było to działanie losowe – zauważono wówczas, że znaczenie takich podzespołów w gospodarce rośnie, a popyt na nie będzie jeszcze większy. Doskonałym przykładem była branża motoryzacyjna. 

Lata niepowodzeń zakończył boom na SI

Kolejne dekady to pasmo samych sukcesów? Wręcz przeciwnie – decydenci firmy mieli problem z określeniem, co chcą produkować, zapowiadanych kokosów to nie przynosiło, nie pomagały zawirowania na globalnym rynku, a także kryzys, który uderzył w kilka azjatyckich krajów pod koniec ubiegłego stulecia. Podmiot nie był kurą znoszącą złote jaja, a raczej zgniłym jajem. Kilkanaście lat temu trafił pod skrzydła SK Telecom – południowokoreańskiego operatora telekomunikacyjnego. I działał w jego strukturach bez przesadnego szumu. 

Gdy spojrzy się na wyniki finansowe i kapitalizację SK Hynix, łatwo zauważyć, że jeszcze kilka lat temu nie był to wyróżniający się gracz. Dekadę temu roczne przychody wyniosły niespełna 15 mld dolarów, a kapitalizacja około 26 mld dolarów. Agencja Reutera zwróciła uwagę, że w 2023 roku firma zanotowała stratę operacyjną. Co zatem stoi za obecnym giełdowym rajdem na północ? Odpowiedź jest prosta: boom na tzw. sztuczną inteligencję. 

Akcje SK Hynix mogą dalej drożeć

Najdroższa obecnie firma Korei Południowej zajmuje się produkcją pamięci, a kluczową rolę w jej portfolio odgrywają układy HBM (High Bandwidth Memory), które cieszą się dużym popytem ze strony np. Nvidii. Ten wątek sprawił, że w ciągu roku akcje SK Hynix podrożały na giełdzie w Seulu o około 1 tys. proc. I nie, to nie jest pomyłka. Jeśli ktoś zainwestował w akcje tego podmiotu kilka kwartałów temu, to teraz może ocierać łzy szczęścia rulonami banknotów.

Co dalej? Możliwe, że dominacja SK Hynix będzie krótkotrwała i na pozycję lidera na kolejne lata wróci Samsung Electronics. Ten ostatni ma zdecydowanie bardziej zdywersyfikowaną ofertę, ale w ostatnim czasie coraz większą uwagę poświęca układom pożądanym w sektorze tzw. sztucznej inteligencji. Jeśli boom na nią nie wygaśnie, to korporacja będzie podkręcać wyniki i pewnie rosnąć na giełdzie. Nie oznacza to jednak, że wszystko jest teraz wyłącznie w rękach najbardziej rozpoznawalnej koreańskiej firmy.

SK Hynix nadal zamierza inwestować w układy HBM, a to zapewne pozwoli firmie utrzymać pozycję niekwestionowanego lidera w tym biznesie. Przynajmniej w bliżej określonej przyszłości. Jednocześnie podmiot może się pojawić na nowojorskiej giełdzie, bo kroki w tym celu już wykonano. A to oznacza większą rozpoznawalność – notowania mogą dostać dodatkowe paliwo do wzrostów. Sytuacja, w której SK Hynix trafia do grona 10 największych firm globu nie wydaje się abstrakcją. 

Image
telepolis
SK Hynix pamięci samsung
Źródła zdjęć: Arcansel / Shutterstock.com