Wielka klęska Samsunga. Korea Południowa ma nowego króla

Na pytanie o największe firmy koreańskie większość osób wskaże zapewne Samsunga, LG, Hyundaia i Kię – podmioty dobrze znane także w Polsce. Lista potentatów jest oczywiście dłuższa, ale to już zabawa dla pasjonatów. Wydaje się jednak, że warto przyswoić nazwę SK Hynix, bo o tym graczu może być jeszcze naprawdę głośno. Już teraz notowany jest w drugiej dziesiątce firm o największej na świecie kapitalizacji. Wyprzedza na niej m.in. Berkshire Hathaway, czyli wehikuł inwestycyjny przez dekady zarządzany przez legendarnego Warrena Buffetta.

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Samsung walczy o pozycję z SK Hynix

SK Hynix zwróciło dzisiaj na siebie uwagę, ponieważ rynkowa wartość spółki przekroczyła 1,35 bln dolarów. To znacznie więcej niż wynosi PKB Polski. Ważniejsza niż sama wartość była jednak mijanka: firma stała się najdroższą spółką w Korei Południowej, wyprzedzając korporację Samsung Electronics. Ta ostatnia nosiła ów zaszczytny tytuł przez ponad ćwierć wieku. I być może zaraz wróci na fotel lidera, będzie przewodzić zestawieniu koreańskich gigantów przez kolejne 25 lat. Ale póki co koronę nosi SK Hynix.

Lider jest nowy, ale niekoniecznie młody – jego historia sięga lat 80. poprzedniego stulecia. Wszystko zaczęło się we wspomnianej już korporacji Hyundai. W ramach grupy powołano do życia Hyundai Electronics, który miał się zająć produkcją komponentów elektronicznych. Nie było to działanie losowe – zauważono wówczas, że znaczenie takich podzespołów w gospodarce rośnie, a popyt na nie będzie jeszcze większy. Doskonałym przykładem była branża motoryzacyjna.

Lata niepowodzeń zakończył boom na SI

Kolejne dekady to pasmo samych sukcesów? Wręcz przeciwnie – decydenci firmy mieli problem z określeniem, co chcą produkować, zapowiadanych kokosów to nie przynosiło, nie pomagały zawirowania na globalnym rynku, a także kryzys, który uderzył w kilka azjatyckich krajów pod koniec ubiegłego stulecia. Podmiot nie był kurą znoszącą złote jaja, a raczej zgniłym jajem. Kilkanaście lat temu trafił pod skrzydła SK Telecom – południowokoreańskiego operatora telekomunikacyjnego. I działał w jego strukturach bez przesadnego szumu.

Gdy spojrzy się na wyniki finansowe i kapitalizację SK Hynix, łatwo zauważyć, że jeszcze kilka lat temu nie był to wyróżniający się gracz. Dekadę temu roczne przychody wyniosły niespełna 15 mld dolarów, a kapitalizacja około 26 mld dolarów. Agencja Reutera zwróciła uwagę, że w 2023 roku firma zanotowała stratę operacyjną. Co zatem stoi za obecnym giełdowym rajdem na północ? Odpowiedź jest prosta: boom na tzw. sztuczną inteligencję.

Akcje SK Hynix mogą dalej drożeć

Najdroższa obecnie firma Korei Południowej zajmuje się produkcją pamięci, a kluczową rolę w jej portfolio odgrywają układy HBM (High Bandwidth Memory), które cieszą się dużym popytem ze strony np. Nvidii. Ten wątek sprawił, że w ciągu roku akcje SK Hynix podrożały na giełdzie w Seulu o około 1 tys. proc. I nie, to nie jest pomyłka. Jeśli ktoś zainwestował w akcje tego podmiotu kilka kwartałów temu, to teraz może ocierać łzy szczęścia rulonami banknotów.

Co dalej? Możliwe, że dominacja SK Hynix będzie krótkotrwała i na pozycję lidera na kolejne lata wróci Samsung Electronics. Ten ostatni ma zdecydowanie bardziej zdywersyfikowaną ofertę, ale w ostatnim czasie coraz większą uwagę poświęca układom pożądanym w sektorze tzw. sztucznej inteligencji. Jeśli boom na nią nie wygaśnie, to korporacja będzie podkręcać wyniki i pewnie rosnąć na giełdzie. Nie oznacza to jednak, że wszystko jest teraz wyłącznie w rękach najbardziej rozpoznawalnej koreańskiej firmy.