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Akcesorium do Switcha w szalonej promocji. Było 44,99 zł, a jest 9 zł

Nintendo Switch może i stało się konsolą poprzedniej generacji, jednak wciąż ma wielu użytkowników, wychodzą na nią nowe gry, a zabawa tą konsolą daje dużo frajdy. Jej użytkownicy dostali teraz świetną ofertę. W jej ramach mogą kupić etui Trust GXT 1248S za jedyne 9 zł.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 15:16
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Telepolis.pl
Akcesorium do Switcha w szalonej promocji. Było 44,99 zł, a jest 9 zł
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Jest to sztywne etui w kolorze czerwonym z rączką ułatwiającą przenoszenie. W środku zmieści się każda konsola Nintendo Switch pierwszej generacji, więc zarówno model podstawowy, OLED, jak i Lite. W środku znajduje się także wyściółka chroniąca urządzenie, miejsce na 10 kartridżów z grami, oraz siateczkowa kieszonka na inne akcesoria.

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Etui Trust GXT 1248S W tej cenie aż żal nie kupić

Trust GXT 1248S za 9 zł

Akcesorium do Switcha w szalonej promocji. Było 44,99 zł, a jest 9 zł

A jeśli nie mamy Switcha, to wciąż może być to ciekawy zakup. Wewnątrz możemy przechowywać różne akcesoria, jak kable, karty pamięci, dyski twarde, czy nawet smartfon, czy inne przedmioty, które się zmieszczą do środka i chcemy zadbać o ich bezpieczeństwo.

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Tak długo, jak nie będą one większe od Nintendo Switch, powinny się bez problemu zmieścić wewnątrz. A wszystko to za jedyne 9 zł.

Etui Trust GXT 1248S W tej cenie aż żal nie kupić
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gaming konsole nintendo Nintendo Switch Trust GXT 1248S
Źródła zdjęć: Trust, Lech Okoń / Telepolis