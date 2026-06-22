Akcesorium do Switcha w szalonej promocji. Było 44,99 zł, a jest 9 zł

Jest to sztywne etui w kolorze czerwonym z rączką ułatwiającą przenoszenie. W środku zmieści się każda konsola Nintendo Switch pierwszej generacji, więc zarówno model podstawowy, OLED, jak i Lite. W środku znajduje się także wyściółka chroniąca urządzenie, miejsce na 10 kartridżów z grami, oraz siateczkowa kieszonka na inne akcesoria.

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Trust GXT 1248S za 9 zł

A jeśli nie mamy Switcha, to wciąż może być to ciekawy zakup. Wewnątrz możemy przechowywać różne akcesoria, jak kable, karty pamięci, dyski twarde, czy nawet smartfon, czy inne przedmioty, które się zmieszczą do środka i chcemy zadbać o ich bezpieczeństwo.