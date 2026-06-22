Koniec z pancernymi cegłami. Hammer Ventus 5G zaskoczy smukłością

Odchudzony twardziel z topowym ekranem

Hammer Ventus 5G zrywa z wizerunkiem grubej bryły. Smartfon ma zaledwie 8,2 mm grubości, co jest świetnym wynikiem w klasie urządzeń wzmocnionych. Mimo to sprzęt nie traci na wytrzymałości. Spełnia on rygorystyczne normy IP69 oraz militarne MIL-STD-810H. Ekran chroni solidne szkło Schott Xensation Up. W zestawie znajdziemy też specjalne etui z technologią BumpAIR, które dodatkowo zabezpiecza rogi telefonu przy upadkach.

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Na froncie umieszczono spory wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,77 cala. Oferuje on odświeżanie obrazu na poziomie 120 Hz. Imponuje również jasność maksymalna, która sięga aż 4500 nitów. Sercem urządzenia jest procesor MediaTek Dimensity 7100. Układ ten współpracuje z 8 GB pamięci RAM oraz 256 GB przestrzeni na dane użytkownika. Całość będzie pracować pod kontrolą systemu Android 16.

Na pleckach umieszczono główny aparat z matrycą 108 Mpx. Towarzyszy mu bardzo przydatny w terenie dodatek, czyli kamera noktowizyjna o rozdzielczości 8 Mpx. Z przodu użytkownik znajdzie aparat 32 Mpx do selfie. Telefon wspiera nowoczesne standardy łączności. Na pokładzie mamy 5G, moduł eSIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 oraz NFC. Za zasilanie odpowiada innowacyjna, węglowo-krzemowa bateria o pojemności 5000 mAh. Naładujemy ją z mocą 45 W, a dzięki ładowaniu zwrotnemu 10 W bez problemu zasilimy inne drobne sprzęty.

Dwa nowe smartwatche uzupełniają serię

Razem ze smartfonem zadebiutują nowe inteligentne zegarki. Podstawowy Hammer Watch Ventus otrzymał aluminiową kopertę i ekran AMOLED o przekątnej 1,32 cala. Sprzęt ma wbudowany moduł GPS i gwarantuje wodoodporność do 5 ATM. W oprogramowaniu znajdziemy tryby sportowe, które są wspierane przez sztuczną inteligencję. Wbudowane ogniwo ma pojemność 300 mAh, a w pudełku użytkownicy znajdą dwa wymienne paski.

Dla bardziej wymagających przygotowano model Hammer Watch Ventus Pro. Tutaj ekran AMOLED urósł do 1,43 cala i przed zarysowaniami chroni go szkło Panda Glass. Zegarek wyposażono w precyzyjny, dwuzakresowy GPS z obsługą map offline. Sprzęt spełnia wojskową normę MIL-STD-810H i pozwala na prowadzenie rozmów przez Bluetooth. Dodatkowo oferuje 2 GB wbudowanej pamięci oraz nieco większą baterię 370 mAh. Urządzenia połączymy z telefonem przez dedykowaną aplikację producenta.