Ten gadżet jest w stanie powstrzymać starzenie? Tego jeszcze nie grali

The Gem od The 90 przypilnuje nas na plaży i nie tylko

Urządzenie, o którym mowa, to inteligentny naszyjnik, który przypilnuje nas, abyśmy zbyt długo nie przebywali na słońcu, Pomoże nie tylko uniknąć bolesnego spieczenia, ale także powstrzymać procesy starzenia się skóry, spowodowane przebywaniem na słońcu. Jeżeli w najbliższych planach masz plażing i wyjazdy do ciepłych krajów, warto pomyśleć o tego typu zabezpieczeniu. The Gem monioruje ekspozycję na promieniowanie UV i ostrzega użytkownika, w momencie kiedy dawka słońca zaczyna osiągać niebezpieczny poziom.

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Wiadomo, że zawsze można nasmarować się kremem z filtrem, ale naszyjnik tego typu to absolutnie nowe rozwiązanie. I to takie bardziej z cyklu futurystycznych.

Czujnik prawdę ci powie

Naszyjnik został wprowadzony na rynek na początku tego miesiąca. Jest to wisiorek, który monitoruje ekspozycję na słońcu w czasie rzeczywistym. Urządzenie ma wielkość porównywalną do średnicy amerykańskiej pięciocentówki. Według producenta, The90 Gem łączy dane z czujnika z informacjami wprowadzonymi przez użytkownika. W aplikacji (za pośrednictwem Blootooth Low Energy) możemy utworzyć profil skóry i wprowadzić wszelkie dane związane z aplikacją kremu z filtrem, a także dane odnośnie ubioru oraz tego, czy nosimy kapelusz przeciwsłoneczny, czy nie. Aplikacja wykorzystuje wszystkie dane do: szacowania czasu kiedy wystąpią oparzenia słoneczne, monitorowania ekspozycji i udzielania spersonalizowanych porad, dotyczących ponownego nałożenia kremu lub, po prostu, schowania się przed słońcem.

Jak się to ma do smartwatchy? Otóż, te pierwsze czerpią głównie dane z sieci, a nie z wbudowanego czujnika.