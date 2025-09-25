Strajk w niemieckim TikToku. 150 osób do zwolnienia
Zaczęło się. Ludzie masowo tracą pracę, ponieważ zastępują ich narzędzia AI. I nie jest to przesada.
Mowa tu o niemieckim TikToku, w którym planowane są zwolnienia grupowe. Z powodu zastąpienia ich sztuczną inteligencją pracę ma stracić 150 osób. Te jednak nie zamierzają odejść ze spuszczonymi głowami. Rozpoczął się więc strajk, który wspiera Deutsche Journalistinnen – und Journalisten-Union, czyli połączenie związków zawodowych niemieckich dziennikarzy i pracowników medialnych.
Strajk w niemieckim TikToku
Kto dokładniej ma zostać zwolniony? Otóż pod nóż pójdą moderatorzy treści. Ci domagają się od TikToka odpraw w wysokości aż 3-letnich zarobków. Strajkujący przekonują również, że zastąpienie ich Sztuczną Inteligencją przy moderacji treści to poważny błąd.
Warto także dodać, że to nie pierwsze zwolnienie grupowe w Niemczech. Problem ten u naszych sąsiadów jest dość powszechny i nie ma związku jedynie z AI. Dlatego też zwolnienia w niemieckim TikToku wywołują takie emocje.