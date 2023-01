Xiaomi w weekendowej promocji. Skorzystaj i zgarnij cenny prezent

MiMarkt, oficjalny sklep Xiaomi, przygotował garść weekendowych promocji. Można w nich zyskać bon na kolejne zakupy lub atrakcyjny prezent.

Więcej energii do działania

Pierwsza z promocji, na które warto zwrócić uwagę, dotyczy sklepu internetowego mimarkt.pl. Wystarczy kupić dowolny smartfon, by z kodem POWER otrzymać powerbank Baseus 10000 mAh za jedyne 50 zł (obniżka z 109 zł). Akcja promocyjna trwa do 22 stycznia 2023 roku, do końca dnia.

Prezenty w Gdańsku

Na specjalną okazję mogą liczyć osoby, które odwiedzą salon Xiaomi Store w Forum Gdańsk. W dniach od 20 do 21 stycznia 2023 roku (lub do wyczerpania zapasów) można tam skorzystać z zimowych okazji:

wydając co najmniej 500 zł otrzymamy ciepły koc lub maskotkę ,

lub , wydając co najmniej 1000 zł otrzymamy słuchawki Xiaomi Buds 3 Lite ,

, wydając co najmniej 1500 zł otrzymamy słuchawki Xiaomi Buds 3 o wartości 499 zł.

Bon na kolejne zakupy

Warto też odwiedzić salony MiMarkt w Białymstoku (Galeria Alfa), Bielsku Białej (Galeria Sfera I) i Olsztynie (Galeria Warmińska). Robiąc zakupy za 500 zł lub więcej, otrzymamy bon o wartości 25 zł na kolejne zakupy. Z promocji można skorzystać do 21 stycznia tego roku.

Źródło zdjęć: MiMarkt.pl

Źródło tekstu: MiMarkt.pl