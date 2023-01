Xiaomi 12T Pro w unikatowej edycji na licytacji dla WOŚP

W serwisie Allegro trwa aukcja specjalnej edycji smartfonu Xiaomi 12T Pro, zaprojektowanej przez Daniela Arshama. Cała kwota z licytacji zostanie przekazana na cele 31. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Xiaomi, we współpracy z światowej sławy artystą Danielem Arshamem, stworzyło unikalną wersję smartfonu Xiaomi 12T Pro. Specjalna edycja rządzenia oficjalnie nigdy nie trafiła do Polski, aż do teraz. Na Allegro trwa aukcja jedynego w Polsce egzemplarza Xiaomi 12T Pro Daniel Arsham Edition. Celem aukcji jest wsparcie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która 29 stycznia tego roku organizuje swój 31. Finał.

Zobacz: Xiaomi 12T Pro w niesamowitej wersji limitowanej. Koniec z nudą

Daniel Arsham, który zaprojektował autorską wersję smartfonu Xiaomi 12T Pro, jest uznawany za jednego z najciekawszych współczesnych artystów. Jego prace stanowią ozdoby kolekcji wielu galerii na całym świecie. Ma charakterystyczny styl łączący stare i nowe, zestawiający naturę i technologię. Ostatni projekt należy do serii prac, którą twórca określa mianem „fikcyjnej archeologii”.

Wylicytuj Xiaomi 12T Pro w unikalnej edycji

Zaprojektowany przez artystę smartfon Xiaomi 12T Pro Daniel Arsham Edition został stworzony w bardzo limitowanej serii. Do niedzieli, 29 stycznia 2023 roku, jeden z egzemplarzy tego urządzenia można teraz kupić w Polsce na Allegro i wesprzeć w ten sposób WOŚP.

W tym roku Orkiestra gra pod hasłem: „Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich – małych i dużych!”. Celem tegorocznego 31. Finału WOŚP jest wyposażenie szpitali w urządzenia pozwalające na przyspieszenie diagnostyki zakażeń. Ma to umożliwić lepszą terapię sepsy, poprzez szybsze wdrożenie celowanego i skutecznego leczenia antybiotykami.

Xiaomi 12T Pro to smartfon, który miał premierę w październiku 2022 roku i szybko został doceniony zarówno przez media, jak i użytkowników. Przez fanów ze społeczności Xiaomi Community został bezsprzecznie wybrany Smartfonem 2022 Roku, otrzymując 40% głosów.

Zobacz: Xiaomi 12T Pro nie ma litości dla flagowców. Bije równo (test)

Domeną smartfonu jest fotografia. Główny aparat ma rekordową rozdzielczość 200 Mpix, a efekty jego pracy można podziwiać na wyświetlaczu AMOLED 120 Hz. SoC to wydajny Snapdragon 8+ Gen 1, natomiast baterię naładujemy do pełna w 19 minut z wykorzystaniem szybkiej ładowarki 120 W HyperCharge.

Zwycięzca aukcji otrzyma w komplecie smartfon Xiaomi 12T Pro Daniel Arsham Edition w unikalnym opakowaniu, ładowarkę USB zaprojektowaną spójnie z wyglądem smartfonu oraz etui zabezpieczające telefon przed zarysowaniami. Specjalnie, tylko dla tej edycji urządzenia, zostały zaprojektowane unikalne tapety i wygaszacze ekranu, nawiązujące do dzieła artysty.

W chwili pisania tych słów w aukcji brało udział 46 osób, natomiast aktualna cena smartfonu wynosiła 9299,63 zł. Aukcja potrwa do godziny 0:00:00 29 stycznia 2023 roku.

Zobacz: iPhone 14 Pro ma problem z wyświetlaczem. Będzie poprawka

Zobacz: Telefon roku 2022 Czytelników TELEPOLIS.PL

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Xiaomi

Źródło tekstu: Xiaomi