Telefon roku 2022 Czytelników TELEPOLIS.PL

W miniony weekend Czytelnicy TELEPOLIS.PL zakończyli głosowanie i już wiemy, który smartfon ich zdaniem był najlepszy w 2022 roku. Wybór padł na model, który w głosowaniu redakcji zajął dopiero 5. miejsce.

Gorące Telefony 2022

Gdy redaktorzy portalu TELEPOLIS.PL przystąpili do głosowania na najlepsze telefony 2022 roku okazało się, że ponownie nie jest to łatwe. Tym razem nie chodziło jednak nie tylko o to, że stawka była wyrównana. Problemem był również brak debiutującego na polskim rynku w minionym roku urządzenia, które wywołałoby na wszystkich (lub przynajmniej większości z nas) efekt WOW. Wręcz w pewnym momencie stwierdziliśmy, szukając topowej 10-ki, że nie ma na co głosować.

Jednak się udało, choć wynik głosowania redakcji do końca był nieprzewidywalny. Ostatecznie wygrał Apple iPhone 14 Pro/Max. Wzięliśmy pod uwagę oba smartfony, ponieważ różnią się one w zasadzie tylko rozmiarami i kilkoma innymi szczegółami, co wynika z tego pierwszego. Łącznie redakcja TELEPOLIS.PL oddała swoje głosy aż na 20 smartfonów. Tak powstała 15. edycja Gorących Telefonów.

Na końcu naszego zestawienia umieściliśmy ankietę, dzięki której poznaliśmy najlepszy telefon roku 2022 według Czytelników TELEPOLIS.PL.

Telefon Procent

głosów Czytelnicy

(miejsce) Redakcja

(miejsce) Samsung Galaxy S22 Ultra 23,84% 1 5 Apple iPhone 14 Pro/Max 19,57% 2 1 ASUS Zenfone 9 15,68% 3 3 Vivo X80 Pro 7,98% 4 2 Samsung Galaxy A53 5G 7,05% 5 10 Huawei Mate 50 Pro 6,77% 6 7 Samsung Galaxy S22 5,47% 7 6 Samsung Galaxy Z Fold4 5,01% 8 9 Oppo Find X5 Pro 4,55% 9 4 Samsung Galaxy Z Flip4 4,08% 10 8



Samsung Galaxy S22 Ultra – najlepszy telefon 2022 roku

Jak możecie przeczytać w powyższej tabeli, Czytelnicy TELEPOLIS.PL wytypowali nieco innego zwycięzcę niż redakcja portalu. Zwyciężył Samsung Galaxy S22 Ultra (23,84% głosów), który w naszym głosowaniu zajął dopiero piąte miejsce.

Redakcyjny numer 1, Apple iPhone 14 Pro/Max, w głosowaniu Czytelników zajął pozycję wicelidera. Podium zamyka ASUS Zenfone 9 – numer 3 zarówno według Czytelników TELEPOLIS.PL, jak i redaktorów portalu.

