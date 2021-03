Vectra z usługami IP Tranzyt dla Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w kolejnych lokalizacjach

Vectra wygrała organizowany przez NASK przetarg na świadczenie usługi IP Tranzyt na rzecz Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) w Warszawie, Poznaniu i Krakowie i dostarczy swoje rozwiązania dla dwóch z tych lokalizacji.

Grupa Vectra konsekwentnie inwestuje w infrastrukturę oraz rozwój sieci światłowodowej. Sieć szkieletowa operatora należy obecnie do czołówki krajowych sieci teleinformatycznych, dlatego Vectra była jednym z naturalnych partnerów dla NASK, który został wyznaczony przez OSE jako organizacja zarządzająca projektem. Grupa na bieżąco angażowała się w poszczególne postępowania ogłaszane przez NASK, począwszy od prac mających na celu przygotowanie koncepcji wybranych składowych, jak chociażby założeń dla sieci szkieletowej mającej za zadanie zapewnić połączenie regionalnych punktów, do których poszczególni operatorzy zestawiają transmisję z danych szkół.

Celem najnowszego postepowania było zapewnienie usługi gwarantowanego dostępu do światowych zasobów Internetu (IP Tranzyt) z wykorzystaniem protokołu IPv4 i IPv6, świadczonej od wybranego Punktu Styku Sieci OSE w Warszawie, Poznaniu i Krakowie. Grupa Vectra złożyła najkorzystniejszą ofertę, ale zgodnie z wymaganiami procesu przetargowego zapewni usługę w dwóch lokalizacjach. O ich wyborze zdecydują negocjacje między NASK, Vectrą i podmiotem wybranym do zapewnienia usługi w trzeciej lokalizacji.

Wynik postępowania przetargowego ucieszył nas podwójnie. Po pierwsze, to kolejny dowód na to, że konsekwentne inwestycje w infrastrukturę oraz wiedza naszych inżynierów sprawiają, że jesteśmy w stanie zapewnić najwyższej jakości usługi telekomunikacyjne w kraju. Po drugie, nie mniej ważne: współtworzenie projektu cywilizacyjnego, rozwiązania dla szkół, dla naszych dzieci, jest dla nas szczególnie motywujące. Wierzę, że OSE przyczyni się do rzeczywistej likwidacji zjawiska wykluczenia cyfrowego, także w obszarach mniej zurbanizowanych. Dzięki temu projektowi polskie dzieci będą mogły konkurować wiedzą z rówieśnikami na całym świecie, a to cel wyjątkowo nam bliski – chociaż Vectra to obecnie ogólnopolski operator, zdolny konkurować ze światowymi koncernami, wciąż bliskie są nam wartości, od których zaczynaliśmy.

– powiedział Tomasz Żurański, Prezes Zarządu Vectra S.A.

Czym jest Ogólnopolska Sieć Edukacyjna?

OSE (Ogólnopolska Sieć Edukacyjna) to program publicznej sieci telekomunikacyjnej dającej szkołom dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego Internetu. Program został zaprojektowany przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej na mocy Ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Za realizację projektu odpowiedzialny jest NASK Państwowy Instytut Badawczy, który również będzie operatorem całej sieci. NASK odpowiedzialny był również za przygotowanie całości założeń systemu, który będzie służył polskiej edukacji przez najbliższe lata. OSE to unikalne na skalę europejską i światową przedsięwzięcie, które ma na celu:

zagwarantowanie szkołom najwyższej jakości dostępu do Internetu,

podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych uczniów,

wspomaganie procesu kształcenia w szkołach poprzez dostęp do zasobów dostępnych w Internecie,

wyrównanie szans edukacyjnych wszystkich uczniów w Polsce, w szczególności tych, którzy mieszkają na terenach słabiej zaludnionych i uczących się w małych szkołach.

Źródło tekstu: Vectra