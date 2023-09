T-Mobile odpala hit. Powróci legendarna oferta

Red Bull Mobile jakiś czas temu przerwał współpracę z operatorem sieci Play i przeszedł do T-Mobile Polska. Obie firmy odpaliły właśnie swoją nową ofertę, która w pierwszym miesiącu kosztuje tylko złotówkę.

Marki T-Mobile Polska i Red Bull Mobile w duecie stworzyły nową ofertę, w której najlepsze doświadczenia mają zapewnić cotygodniowe dropy w aplikacji z nagrodami ze świata Red Bulla. Ofertą w pełni można zarządzać z poziomu aplikacji, a jej subskrypcyjna forma oznacza brak konieczności podpisywania umowy i możliwość rezygnacji w dowolnym momencie. Płatności, po podpięciu karty, pobierane są automatycznie co 30 dni.

Dostarczać zawsze świetną jakość, bezkonkurencyjne doświadczenia oraz pozytywnie zaskakiwać klientów – takie właśnie cele zawsze stawiamy sobie w T-Mobile. Dlatego bardzo się cieszę, że Red Bull Mibile wybrał najlepszą sieć od T-Mobile. Dzięki tej współpracy jeszcze większa liczba osób będzie w stanie doświadczyć doskonałości technologicznej naszej sieci i to w przemyślanej, dogodnej dla nich formule. Wspólnie z Red Bull Mobile będziemy przekraczać limity, znosić ograniczenia i oferować mnóstwo dodatkowych atrakcji, by zapewnić wszystkim klientom najlepsze doświadczenia.

– skomentował Andreas Maierhofer, prezes zarządu T-Mobile Polska

Oferta bez ograniczeń i pełna wygoda w dobrej cenie

W najnowszej ofercie T-Mobile i Red Bull Mobile znajdziemy nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y. W subskrypcji znajdziemy również Internet z dostępem do 5G, który nie będzie miał limitu danych i prędkości przez pół roku. Po tym okresie dostaniemy paczkę 60 GB na każde 30 dni. Dodatkowo, za pierwszy miesiąc zapłacimy za to wszystko tylko 1 zł. Później cena wyniesie 40 zł co 30 dni, uwzględniając rabat 5 zł za zgody marketingowe.

Nielimitowany Internet z zasięgiem T-Mobile i angażujące doświadczenia ze świata Red Bulla to połączenie, które z pewnością spodoba się niejednemu klientowi. A to dlatego, że postawiliśmy na kluczowe dla użytkowników aspekty: świetną jakość, maksymalną wygodę oraz najlepsze i niepowtarzalne doświadczenia podczas korzystania z oferty. Nasi klienci mogą liczyć nie tylko na świetną jakość usług telekomunikacyjnych i elastyczność oferty, ale również na wyjątkowe nagrody i niespodzianki, które co tydzień będą czekać w aplikacji Red Bull Mobile. Jestem przekonany, że taka kombinacja będzie stanowić prawdziwy wyróżnik na rynku, ale przede wszystkim zostanie doceniona przez klientów, którzy oczekują połączenia doskonałej technologii z zabawą.

– powiedział Goran Markovic, członek zarządu i dyrektor ds. B2C w T-Mobile Polska

Świat pełen atrakcji w aplikacji Red Bull Mobile

W nowej ofercie postawiono też na wolność i wygodę. Wystarczy kilka kliknięć w aplikacji Red Bull Mobile, a odnawia się ona regularnie sama. Co tydzień możemy też liczyć na atrakcyjne nagrody ze świata Red Bulla.

Subskrybujesz więc, grasz i wygrywasz, gdzie chcesz i kiedy tylko masz na to ochotę. Numer aktywujesz w apce w kilka minut bez wychodzenia z domu, wystarczy, że wybierzesz wirtualną kartę eSIM.

– informuje T-Mobile

Z oferty Red Bull Mobile, której sieć napędza T-Mobile, skorzystać możemy na wiele sposobów – zarówno online, jak i offline. Dla tych, którzy cenią sobie cyfrowe rozwiązania, operator daje możliwość zamówienia nowego numeru lub przeniesienia numeru od innego operatora w sklepie internetowym na stronie redbullmobile.pl lub w aplikacji Red Bull Mobile, w której do wyboru mamy zarówno opcję z eSIM, jak i tradycyjną kartą SIM. Startery nowej oferty od października będą również dostępne na stacjach benzynowych, w kioskach i w automatach. Będzie je można również zakupić razem z puszką napoju Red Bull w sekcji z napojami energetycznymi. Więcej informacji można znaleźć na redbullmobile.pl.

Źródło zdjęć: Abdul Razak Latif / Shutterstock.com, T-Mobile

Źródło tekstu: T-Mobile