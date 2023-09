T-Mobile: pakiet 240 GB za 10 złotych. Do tego bonus specjalny

T-Mobile wprowadził do sieci sklepów Żabka nowy starter, w którym dzięki połączeniu ofert użytkownik otrzymuje na start 240 GB. W bonusie można też zgarnąć gratisowego hot-doga.

Od września w sklepach Żabka dostępne są nowe startery T-Mobile na kartę. Za 10 zł klienci otrzymają pakiet 240 GB do wykorzystania przez 30 dni, który wynika z połączenia bonusu 200 GB na start, oferty GO! M i oferty „GB po doładowaniu”.

Dodatkowo klienci mogą od razu aktywować ofertę 2400 GB ekstra przez rok (12 x 200 GB).

Oferta GO! M to nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz 40 GB internetu (20 GB + 20 GB po doładowaniu konta za 35 zł) na 30 dni. W pierwszym miesiącu jest ona dostępna w cenie startera, z pakietem łącznie 240 GB na dobry początek. Dodatkowo użytkownik zyskuje dostęp do 5G.

Oferta GO! M odnawia się automatycznie po 30 dniach za 35 zł. Co ważne, użytkownik może od razu aktywować w aplikacji „Mój T-Mobile” dodatkową porcję internetu w miesięcznych pakietach po 200 GB w ramach oferty „Rok Internetu”. Łącznie można zgarnąć nawet 2400 GB ekstra przez rok (12 pakietów x 200 GB).

Startery dostępne są wyłącznie w sieci sklepów Żabka.

Bonus specjalny, czyli hot-dog z Żabki

Nowy starter T-Mobile na kartę z 240 GB na start za 10 zł za pierwsze 30 dni łączy się z promocją, w której za zakup startera T-Mobile na kartę, klient otrzyma bon wydrukowany na paragonie, który uprawnia do odbioru dowolnego hot-doga z oferty sieci Żabka.

Promocyjnego zakupu należy dokonać do 10 października. Na zgarnięcie gratisowego hot-doga jest więcej czasu – można po niego wpaść do 17 października.

Dodatkowe informacje o akcji organizowanej przez T-Mobile we współpracy z siecią Żabka zamieszczone są na stronie: https://www.zabka.pl/akcje-promocyjne oraz w poniższym regulaminie:

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, T-Mobile

Źródło tekstu: T-Mobile