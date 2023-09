T-Mobile zachęca do zbierania telefonów i sypie nagrodami

Startuje nowa edycja programu edukacyjnego „Zbieraj baterie i telefony”, który ma kształtować wśród dzieci i młodzieży odpowiedzialne postawy ekologiczne. Akcję pilotuje T-Mobile, który ufundował nagrody.

T-Mobile od dawna kładzie nacisk na recykling nieużywanych już urządzeń elektronicznych. Sprzęty takie jak smartfony stanowią bezcenne źródło nieodnawialnych zasobów, w tym metali szlachetnych, które mogą zyskać drugie życie.

By zachęcić dzieci i młodzież do ekologicznych wyborów i kształtować dobre praktyki w tym zakresie, T-Mobile startuje z kolejną już edycją akcji edukacyjnej skierowanej do placówek oświatowych. Głównymi organizatorami akcji są Biosystem Organizacja Odzysku Opakowań SA oraz Biosystem Electrorecykling SA.

W ramach współpracy w nowej edycji projektu T-Mobile już po raz drugi został partnerem konkursu, w którym można wygrać nagrody. W zeszłym roku uczniowie i nauczyciele biorący udział w inicjatywie zebrali blisko tonę starych urządzeń. Co operator przygotował w najnowszej odsłonie programu?

T-Mobile ufundował nagrody dla uczniów i nauczycieli

Konkurs „Zbieraj baterie i telefony” nagradza przedszkola i szkoły, które w podziale na wielkość placówki zebrały przedmioty o największej masie. Do zgarnięcia jest aż 135 nagród, w tym bony do realizacji w serwisie Allegro. W ramach specjalnej kategorii konkursu „Planeta ma znaczenie”, której autorem i fundatorem jest T-Mobile, uczestnicy mogą liczyć atrakcyjne trofea, tj.:

nagroda główna dla szkół: 3x 10 tabletów ,

, nagroda dodatkowa dla szkół: 15x zestaw gier planszowych o wartości 1000 zł,

planszowych o wartości 1000 zł, nagroda główna dla przedszkoli: 2x 5 projektorów smart sketcher,

smart sketcher, nagroda specjalna dla przedszkoli: 10x zestaw ekogier o wartości 500 zł,

o wartości 500 zł, nagroda dla nauczycieli zaangażowanych w konkurs: łącznie 30 bonów o wartości 500 zł do wykorzystania na platformie Allegro.

Aby wziąć udział w inicjatywie, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie https://www.zbierajbaterie.pl/formularz-zgloszeniowy lub skontaktować się bezpośrednio z koordynatorem pod numerem telefonu 12 296 68 58.

Kolejnym etapem jest podpisanie Deklaracji Przystąpienia do programu. Wszystkie zaangażowane szkoły i przedszkola otrzymają materiały edukacyjne oraz pojemnik do zbiórki zużytych baterii i akumulatorów.

Do nauczycieli trafią konspekty lekcji, które będą mogli wykorzystać podczas codziennej pracy dydaktycznej. Przez cały rok szkolny uczniowie, razem z nauczycielami i rodzicami, mogą gromadzić stare baterie i telefony komórkowe.

Zgłoszenia zbierane będą do 15 maja 2024 roku. Regulamin akcji.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, T-Mobile

Źródło tekstu: T-Mobile