T-Mobile wyedukuje Polaków. Mają być „Pewni w sieci”

Z badania Głównego Urzędu Statystycznego „Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2022 r.” wynika, że minionym roku 93,3% gospodarstw domowych posiadało dostęp do Internetu, a 85,7% osób w wieku 16–74 lata regularnie korzystało z Internetu. Jednocześnie jednak z roku na rok rośnie liczba cyberzagrożeń. Jak podaje CERT Polska, w 2022 roku liczba zgłoszeń incydentów bezpieczeństwa wzrosła o 178% w porównaniu do roku 2021. Przytoczone dane jednoznacznie wskazują, że edukacja w sferze odpowiedzialnego poruszania się po przestrzeni cyfrowej jest niezwykle ważna i wciąż bardzo potrzebna. Powinna być ona przy tym prowadzona przez doświadczone, dysponujące ekspercką wiedzą firmy i instytucje.

T-Mobile Polska szczyci się tym, że od ponad 25 lat tworzy rozwiązania infrastrukturalne przyczyniające się do budowy rynku cyfrowego oraz produkty przybliżające świat innowacji Polakom. Jednocześnie, jako firma odpowiedzialna społecznie, dąży do zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu korzystania z technologii, dbając o edukację w zakresie cyberbezpieczeństwa czy popularyzację wiedzy dotyczącej odpowiedzialnego korzystania z nowoczesnych rozwiązań. Dlatego też w ubiegłym roku magentowy operator rozpoczął ogólnopolską kampanię „Pewni w sieci”, w ramach której powstał cyberkurs składający się z 6 odcinków wideo. Eksperci opowiadali w nich o takich zagadnieniach, jak bezpieczne hasła, bezpieczne zakupy online, dezinformacja i fake newsy, ochrona danych i prywatności w sieci, spoofing oraz phishing.

W tym roku, w ramach drugiej edycji projektu, omawiane będą tematy jeszcze bliższe użytkownikom. Tym razem poruszone zostaną takie zagadnienia, jak bezpieczna e-administracja, sharenting, sztuczna inteligencja, higiena cyfrowa, pornografia i socjotechniki. Ekspertami, z którymi będzie rozmawiał prowadzący tę serię Karol Wójcicki, będą między innymi Janusz Cieszyński (minister cyfryzacji) czy Anna Borkowska (ekspert ds. edukacji cyfrowej w NASK).

Rozwój technologii wymaga odpowiedzialnych działań, dlatego naszym obowiązkiem jest zadbanie o odpowiednią edukację użytkowników sieci, by każdy niezależnie od wieku czy kompetencji cyfrowych, mógł poczuć się pewni i bezpiecznie. Chcemy dzielić się wiedzą, która dziś jest wyjątkowo potrzebna. W tym roku kontynuujemy nasz ogólnopolski projekt edukacyjny „Pewni w sieci” i w październiku ruszymy z kolejną jego edycją. Tym bardziej cieszy nas fakt, że takie instytucje, jak Ministerstwo Cyfryzacji i NASK objęły swoim patronatem nasze działania, bo to pokazuje, że temat bezpieczeństwa technologicznego jest naprawdę kluczowym zagadnieniem we współczesnym świecie.