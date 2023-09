Politechnika Śląska ma własne 5G. To wynik współpracy z Orange

Na Politechnice Śląskiej w Gliwicach rusza sieć kampusowa 5G, która powstała we współpracy z Orange Polska oraz APA Group. Pomoże ona w tworzeniu i testowaniu najnowocześniejszych rozwiązań dla przemysłu 4.0.

Uruchomienie sieci 5G na terenie Politechniki Śląskiej, we współpracy z Orange, stanowi kolejny przełomowy krok w kierunku przyszłości nauki i technologii w Polsce. Jest to wyjątkowy atut dla naszego Centrum Przemysłu 4.0, które od dawna angażuje się w badania i prezentowanie najnowszych osiągnięć naukowych dla sektora przemysłowego. Współpraca z naszym strategicznym partnerem, firmą APA Group, już zaowocowała stworzeniem showroomu technologicznego, będącego realną linią produkcyjną zgodną z ideą transformacji cyfrowej 4.0. Dzięki nowo uruchomionej sieci 5G, mamy teraz możliwość nie tylko badać, ale również kształtować trudne i złożone procesy w rzeczywistej strukturze produkcyjnej. Studenci oraz naukowcy mogą teraz zdobywać praktyczne doświadczenie w technologiach, które są przyszłością zarówno nauki, jak i przemysłu. To pozwala na kształcenie nowoczesnych kadr, doskonale wytrenowanych w używaniu technologii przyszłości.

– powiedziała Anna Timofiejczuk, Dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej

Zobacz: Orange startuje z prawdziwym 5G w paśmie 3,4-3,8 GHz

Zobacz: Orange: darmowe rozmowy i gigabajty. Nowe promocje

Studenci, wykładowcy i przedstawiciele polskiego przemysłu mogą teraz prowadzić projekty z wykorzystaniem technologii 5G opartej o pasmo 3,6 GHz, udostępnione testowo przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. W ramach Centrum Testowania Technologii Przemysłu 4.0 mogą oni zarówno na miejscu, w murach uczelni, jak i w pełni zdalnie wybrać produkt, nadać mu cechy charakterystyczne, a następnie wytworzyć go, monitorując w czasie rzeczywistym każdy etap procesu produkcyjnego z zastosowaniem takich elementów, jak AI, Big Data czy machine learning. Po zakończonym cyklu użytkownik (menadżer, pracownik utrzymania ruchu, planista) otrzyma przyjazny raport z oznaczeniem wskaźników jakości, wydajności, kosztów, zużycia energii i emisji CO 2 . Dostępność szybkiej sieci 5G zwielokrotnia możliwości analizy danych i podejmowania szybkich i precyzyjnych decyzji.

Wykorzystywanie najnowszych technologii, takich jak 5G, to jeden z ważnych elementów naszej strategii. Wiemy, że podobne wdrożenia dobrze pokazują potencjał rozwiązań nowej generacji, dlatego konsekwentnie budujemy sieci kampusowe. Czerpiemy przy tym zarówno z naszych doświadczeń w Polsce, gdzie takie sieci uruchomiliśmy już w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, w fabryce Miele w Ksawerowie i w fabryce Nokii w Bydgoszczy, jak i z doświadczeń Grupy Orange w innych krajach europejskich. Technologia 5G znacząco przyspiesza transmisję danych, zmniejsza opóźnienia w przesyle prawie do zera i jednocześnie zwiększa radykalnie liczbę urządzeń, które mogą być wpięte w sieć. Wierzymy, że sieć na Politechnice Śląskiej znacząco przyczyni się do powstania wielu ciekawych rozwiązań i pomoże w podejmowaniu trafnych decyzji biznesowych.

– wyjaśniła Bożena Leśniewska, wiceprezes zarządu ds. rynku biznesowego w Orange Polska

Sieć 5G ma na celu zapewnienie szybkiej i niezawodnej łączności bez kilometrów kabli dla wielu urządzeń IoT (Internet of Things, Internet rzeczy), na przykład różnego rodzaju czujników. Także rozbudowa stacji i dodawanie kolejnych urządzeń łączy się z niskim kosztem i łatwością integracji. Urządzenia te monitorują każdy etap produkcji. Pozwala to na analizę i optymalizację procesów produkcyjnych. Dzięki możliwościom 5G rozwiązania mogą być testowane niemal w czasie rzeczywistym.

Korzyści dla przedsiębiorców

Uruchomienie sieci 5G w przedsiębiorstwie nie jest tylko krokiem do przodu. To skok technologiczny, który otwiera drzwi do nieograniczonych możliwości w zakresie komunikacji, przetwarzania i analizy danych. W kontekście inteligentnych fabryk technologia ta umożliwia niemal natychmiastową komunikację między maszynami, co zdecydowanie podnosi poziom wydajności i bezpieczeństwa. Zastosowanie 5G w zarządzaniu magazynem i logistyce jest równie rewolucyjne. Możemy śledzić i optymalizować przepływ zasobów w czasie rzeczywistym, co eliminuje błędy i przyspiesza cały łańcuch dostaw. Nie można też zapomnieć o wpływie technologii na jakość życia w miastach. Dzięki zastosowaniu 5G w infrastrukturze miejskiej, możemy liczyć na efektywniejsze zarządzanie ruchem, co przekłada się na mniejsze korki i lepszą jakość powietrza. Widzę niesamowity potencjał sieci 5G dla polskich przedsiębiorstw i społeczeństwa jako całości.

– powiedział Artur Pollak, prezes zarządu APA Group

W dobie cyfrowej transformacji, przedsiębiorstwa adaptują się do rosnących wymagań w zakresie komunikacji i przetwarzania danych. Ich sojusznikiem jest sieć 5G, która oferuje między innymi takie korzyści, jak:

znaczące oszczędności kosztów i czasu dzięki wyeliminowaniu zbędnej infrastruktury kablowej,

nieograniczone, łatwe i szybkie dodawanie nowych elementów do sieci,

zwiększenie przepustowości i zniwelowanie opóźnień krytycznych dla wielu aplikacji przemysłowych,

poprawa koordynacji ruchu automatów i robotów – zwiększenie bezpieczeństwa człowieka,

większa elastyczność przedsiębiorstwa, a w efekcie mniejsze koszty, niższe emisje dwutlenku węgla i mniejsze zużycie mediów.

Zobacz: Huawei wrócił do 5G w smartfonach. Wiadomo już, jak

Zobacz: myPhone pokazał w Berlinie trzy nowe smartfony. Jeden z 5G

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Anna Rymsza / Telepolis.pl, Orange

Źródło tekstu: Orange