myPhone pokazał w Berlinie trzy nowe smartfony. Jeden z 5G

Na berlińskich targach IFA 2023 nie zabrakło produktów takich marek, jak myPhone czy Hammer, należących do firmy mPTech. W ramach z nich polski producent pokazał nowe smartfony z serii myPhone N23, które wkrótce powinny trafić na rynek.

Wśród mniej lub bardziej znanych produktów marki myPhone znalazły się trzy nowe smartfony, które dopiero trafią na rynek. To trzy urządzenia z serii myPhone N23, które będą się różnić specyfikacją oraz ceną. Najdroższe z nich zaoferuje swoim użytkownikom możliwość skorzystania z sieci 5G.

Już to gdzieś widziałem...

myPhone N23 Lite i myPhone N23 wyglądają niemal identycznie, a z tyłu wyróżnia się w ich designie "wyspa" fotograficzna, przywodząca na myśl... topowe flagowce firmy Apple.

myPhone N23

W obu urządzeniach znajdziemy 6,517-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 720 x 1600 pikseli czy 5-megapikselowy aparat do selfie. Główny aparat z tyłu ma 13 Mpix w N23 Lite oraz 50 Mpix w N23. Obudowa w tym drugim ma na plecach szkło.

Za płynne działanie modelu myPhone N23 Lite zadba układ Unisoc SC9863A, współpracujący z 3 GB RAM-u i 32 GB pamięci masowej. Wewnątrz obudowy myPhone'a N23 z kolei pracuje MediaTek Helio G36, który współpracuje z 6 GB pamięci operacyjnej i 128 GB przestrzeni na dane.

myPhone N23 Lite

myPhone N23 Lite jest zasilany akumulatorem o pojemności 4000 mAh z ładowaniem o mocy 7,5 W i pracuje pod kontrolą Androida 13 w wersji Go. myPhone N23 z kolei ma baterię o pojemności 5000 mAh z ładowaniem o mocy 10 W i pracuje pod kontrolą systemu Android 13. Jest też NFC i boczny czytnik linii papilarnych.

myPhone z łącznością 5G

Portfolio marki myPhone wzbogaci się wkrótce o smartfon z łącznością 5G. myPhone N23 5G to urządzenie z 6,56-calowym wyświetlaczem HD+ 90 Hz. Zestw fotograficzny to między innymi główny aparat o rozdzielczości 50 Mpix z tyłu oraz 8-megapikselowy aparat do selfie. Tył urządzenia został wykonany z matowego szkła.

myPhone N23 5G

Topowy smartfon z nowej serii jest napędzany układem MediaTek Dimensity 6020, który współpracuje z 6 GB RAM-u i 128 GB pamięci masowej. Podobnie jak w pozostałych smartfonach z serii, przestrzeń na dane można rozszerzyć za pomocą karty pamięci. Jak wskazuje nazwa, smartfon pozwoli na korzystanie z sieci 5G. Na wyposazeniu myPhone N23 5G ma też moduł NFC i boczny czytnik linii papilarnych. Całość jest zasilana akumulatorem o pojemności 5000 mAh z ładowaniem o mocy 10 W i pracuje pod kontrolą systemu Android 13.

myPhone N23 5G

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, mPTech

Źródło tekstu: mPTech