Z Xiaomi łatwiej wrócić do szkoły. Można skorzystać z niższych cen

Wakacje się skończyły i ruszył nowy rok szkolny, a w Xiaomi wciąż trwają promocje na powrót do szkoły. Skończą się za kilkanaście dni.

W ofercie tej możemy kupić urządzenie w lepszej, czyli „wyższej” konfiguracji sprzętowej za cenę tego samego modelu o „niższej” specyfikacji. W promocji znajdują się trzy smartfony: Redmi Note 12 Pro 5G, Redmi Note 12 oraz Redmi 12, a także tablet Xiaomi Pad 6. To pierwszy filar promocji.

Drugim filarem są bezpośrednie obniżki cenowe na szerszą gamę smartfonów. Znajdziemy tutaj zarówno flagowy Xiaomi 13, który powinien spełnić oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników, jak i tańsze smartfony, na przykład Redmi Note 11S.

Wszystkie przecenione telefony znajdują się w tabeli poniżej.



W promocji można kupić nie tylko smartfony firmy Xiaomi. Niższe ceny dotyczą również wymienionych w tabeli poniżej produktów AIOT.

Produkt Cena regularna Cena promocyjna Mi Electric Scooter Essential* 1 799 zł 1 599 zł Mi Electric Scooter 3 NE 2 399 zł 1 899 zł Xiaomi Robot Vacuum E10 EU 899 zł 799 zł Mi TV Stick EU 229 zł 199 zł Xiaomi Smart Camera C200 159 zł 129 zł Xiaomi Outdoor Camera AW200 169 zł 139 zł Xiaomi Smart Band 7 NFC 269 zł 219 zł Redmi Watch 3 449 zł 399 zł



Gdzie i do kiedy skorzystać z promocji?

Urządzenia objęte promocją można kupić w salonach Xiaomi Store, na stronach mi.com.pl, mi-store.pl, mi-home.pl oraz mimarkt.pl oraz u operatorów sieci Orange, Play, Plus i T-Mobile. Urządzenia kupimy również w sieciach Komputronik, Media Expert, Media Markt, Neonet, RTV Euro AGD, Techwish i x-kom.

Promocje dotyczą wybranych modeli oraz specyfikacji i potrwają do 17 września 2023 roku lub do wyczerpania zapasów. Oferta na Mi Electric Scooter Essential trwa do 15 września 2023 roku. Oferta może się różnić w zależności od kanałów sprzedaży. Ceny i dostępność w poszczególnych kanałach mogą się różnić. Szczegóły u sprzedawców.

