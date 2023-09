Huawei Watch GT – nadchodzi nowa seria smartwatchy. Rusza konkurs

Już 14 września zadebiutuje nowa odsłona popularnej serii smartwatchy Huawei Watch GT. Będzie to już czwarta generacji popularnych zegarków z tej linii. Przed premierą Huawei ogłasza konkurs, w którym można wygrać flagowy smartfon producenta.

Po wprowadzeniu na rynek udanej serii zegarków Watch 4 i Watch 4 Pro producent zapowiada zbliżającą się premierę nowej generacji serii Watch GT, czyli nieco tańszej, ale wciąż świetnie wyposażonej linii smartwatchy marki. Z przecieków wynika, że będą to zegarki Huawei Watch GT 4, choć producent nie ujawnia jeszcze nazwy ani innych szczegółów.

Huawei już dziś zapowiada za to zbliżającą się premierę, organizując konkurs. Oficjalny sklep internetowy huawei.pl zaprasza swoich klientów oraz nowych użytkowników do udziału w zabawie, w której do zdobycia będzie topowy fotosmartfon Huawei P60 Pro, a każdy chętny będzie mógł odebrać kupon rabatowy na przedłużenie gwarancji smartwatcha z debiutującej serii.

Aby wziąć udział w konkursie, należy wejść na stronę https://consumer.huawei.com/pl/offer/nowosc/, wykonać zadanie konkursowe:

Opisz w maksymalnie 5 zdaniach, jak w kreatywny sposób zadbać o kondycję, wykorzystując smartwatche HUAWEI?

Trzeba się tez zapisać na newsletter, podając swój adres e‑mail.

To wystarczy, aby mieć szansę na wygraną. Autorka lub autor najlepszej odpowiedzi otrzyma kupon na zakup za 1 zł smartfonu Huawei P60 Pro, w wersji z 12 GB RAM i 512 GB ROM.

Dodatkowo w czasie trwania konkursu każdy chętny może również odebrać kupon rabatowy, który uprawni go do dokupienia za symboliczne 1 zł przedłużonej gwarancji do smartwatcha z premierowej serii Watch GT (dodatkowy rok ponad gwarancję standardową).

Aby odebrać kupon, wystarczy być zalogowanym na huawei.pl. Kupon rabatowy będzie ważny od 14 września aż do 9 listopada 2023 r.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: Huawei