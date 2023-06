Huawei Watch 4 już w sprzedaży. Oto ceny, w prezencie słuchawki

Dziś Huawei wprowadził do sprzedaży zapowiadane od wielu dni zegarki z serii Huawei Watch 4. Nowe smartwatche kosztują sporo, ale ceny w Polsce okazały się niższe niż te w euro, a na dodatek w promocji na start można zgarnąć za darmo słuchawki Huawei FreeBuds 5i.

Zgodnie z zapowiedziami, którym towarzyszył przedpremierowy konkurs, Huawei wprowadza dziś do sprzedaży serię zegarków Huawei Watch 4. Tworzą ją dwa podstawowe modele Huawei Watch 4 oraz Huawei Watch 4 Pro, ten drugi dostępny jest w trzech wariantach.

Oto ceny zegarków z nowej serii:

Huawei Watch 4 Pro Elite z tytanową bransoletą: 2799 zł ,

z tytanową bransoletą: , Huawei Watch 4 Pro Classic ze skórzanym, brązowym paskiem: 2399 zł ,

ze skórzanym, brązowym paskiem: , Huawei Watch 4 Pro Blue Edition z niebieskim paskiem kompozytowym: 2399 zł ,

z niebieskim paskiem kompozytowym: , Huawei Watch 4 Active z czarnym paskiem fluoroelastomerowym: 1899 zł.

Od 19 czerwca do 9 lipca smartwatche Huawei z serii Watch 4 dostępne są w specjalnej ofercie premierowej. Nabywcy zegarków otrzymają słuchawki Huawei FreeBuds 5i o wartości 399 zł w prezencie.

Zegarki będzie można kupić w oficjalnym sklepie huawei.pl, u operatorów sieci Play, Orange, Plus oraz T‑Mobile, jak również w popularnych sieciach handlowych Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, X kom, Komputronik oraz Neonet, a ponadto w strefie marki na Allegro oraz na platformie Amazon.

Osoby kupujące smartwatch na huawei.pl będą mogły wydłużyć gwarancję o rok o 40% taniej, a także dokupić dodatkowy, skórzany pasek za 69 zł.

W sklepie producenta dostępna będzie w przedsprzedaży wersja z niebieskiego tytanu – Huawei Watch 4 Pro Blue Edition, wraz z paskiem kompozytowym.

Sklep huawei.pl oferuje również darmową, szybką dostawę, możliwość skorzystania z 20 rat z RRSO 0 % i punkty Huawei do wykorzystania na kolejne zakupy.

Szczegóły oferty znajdują są pod adresem: https://consumer.huawei.com/pl/wearables/watch-4-series/buy.

Seria Huawei Watch 4 – co w niej ciekawego?

Huawei Watch 4 w wersji Active ma czarną kopertę wykonaną ze stali nierdzewnej 316L, czarny pasek fluoroelastomerowy i zaokrąglony wyświetlacz 3D z matrycą AMOLED LTPO o średnicy 1,5 cala (466 × 466).

Huawei Watch 4 Pro wykonany jest z kolei z tytanu klasy lotniczej, ma tytanową bransoletę (model Elite) lub brązowy, skórzany pasek (model Classic), a jego ekran, również AMOLED LTPO 1,5 cala, chroniony jest sferycznym szkłem z szafiru. Nieco inaczej prezentuje się Huawei Watch 4 Pro Blue Edition w kopercie z niebieskiego tytanu z pasującym kolorystycznie kompozytowym paskiem.

Nowe zegarki Huawei wnoszą kilka interesujących nowości. Jedną z nich jest „Zdrowie na oku” – pomiar 7 parametrów zdrowotnych w 60 sekund. Seria Huawei Watch 4 pozwala na monitorowanie tętna, snu, stresu i saturacji krwi, a także pomiar sprawności płuc, EKG czy temperatury skóry. Wykrywa też sztywność tętnic.

Zegarki Huawei Watch 4 oferują ponad 100 trybów sportowych, w tym pływanie, wspinaczka górska, golf, jest też tryb nurkowania swobodnego do 30 m.

Nowa seria wyposażona została w eSIM (LTE i 3G), łączność Bluetooth 5.2, NFC, Wi-Fi i dwuzakresowy moduł satelitarny GNSS.

Producent zaprojektował nowe, interaktywne tarcze i przygotował nowe widżety do umieszczenia na przewijanych kartach. Jest też wyświetlany na dole tarczy „szybki pasek”, który pozwala na bezpośredni dostęp do często używanych aplikacji, oraz „pływająca kula zadań” ułatwiająca przełączanie się pomiędzy aplikacjami.

Producent obiecuje też dłuższy czas pracy. Huawei Watch 4 w standardowym trybie przepracuje 3 dni, ale tryb ultraoszczędny pozwoli wydłużyć ten czas do 8 lub nawet 14 dni. Huawei Watch 4 Pro w pełnym trybie będzie działać do 4,5 dnia, a maksymalnie nawet – do 21 dni.

Źródło zdjęć: Huawei, Telepolis

Źródło tekstu: wł., Huawei