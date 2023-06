Huawei Watch 4 Pro: pierwsze wrażenia. Ten zegarek jest inny

Już za tydzień w Polsce debiutują dwa nowe zegarki Huawei: Watch 4 i Watch 4 Pro. Ten drugi, lepiej wyposażony trafił już do nas na testy. Jedno jest pewne – Huawei znów wykonał kawał dobrej roboty, a nowe modele mogą nieźle namieszać na rynku.

Za tydzień, 19 czerwca, wchodzą do sprzedaży nowe zegarki Huawei – podstawowy Huawei Watch 4 w wersji Active oraz dwa warianty modelu Watch 4 Pro – Classic oraz Elite. Ich dokładne ceny poznamy w dniu premiery, wiadomo jednak, że mają być atrakcyjne w porównaniu do cen europejskich, które zaczynają się od 449 euro (około 2 tys. zł).

Huawei Watch 4 Active wygląda bardziej sportowo – ma czarną kopertę ze stali nierdzewnej 316L i czarny pasek z fluoroelastomeru. Ten model jest też mniejszy, bo ma kopertę o wymiarach 46,2 x 46,2 mm.

Z kolei Huawei Watch 4 Pro ma wykonaną z tytanu klasy lotniczej kopertę o wymiarach 48,8 x 47,6 mm oraz brązowy pasek ze skóry w modelu Classic i tytanową bransoletę w modelu Elite. I właśnie ten wariant trafił do redakcji Telepolis.

Huawei Watch 4 Pro jest inny

Na pierwszy rzut oka Huawei Watch 4 Pro wygląda podobnie do poprzednich zegarków Huawei. Już w starszych generacjach producent mocno się starał, by jego Watche wyróżniały się na półkach sklepowych, ale teraz jeszcze bardziej je dopracował.

Koperta Huawei Watch 4 Pro została wykonana z tytanu TC4. Jest to stop stosowany w przemyśle lotniczym i kosmicznym. Producent przekonuje, że jest bardziej odporny na korozję, trzykrotnie bardziej wytrzymały i dwukrotnie twardszy niż powszechnie stosowany tytan TA2.

I na pierwsze wrażenia zapowiada się bardzo dobrze – blisko dwa lata temu testowałem Huawei Watch 3 Pro. Piękny zegarek, ale niestety miał pewną wadę – zastosowany w nim stop był zbyt miękki i przez to bardzo podatny na zarysowania. Wtedy, w trakcie testów pierwsze rysy pojawiły się bodajże już po tygodniu. Huawei Watch 4 Pro zapowiada się na bardziej odporny i po pierwszych dniach noszenia pozostaje jak nówka sztuka. Oby tak pozostało na dłużej.

Koperta smartwatcha jest bardzo ładnie wyprofilowana, Huawei Watch 4 Pro wygląda jak zegarek klasy premium, co w modelu Elite podkreśla jeszcze idealnie dopasowana, tytanowa bransoleta o ciekawym wzorze. Nie wszyscy lubią „kajdan” na nadgarstku, ale Watch 4 Pro wygląda z nią dostojnie, można go więc nosić do garnituru i nie będzie wtopy. Świetnie wygląda też wersja ze skórzanym paskiem (też dostaliśmy do testów) – to już 100% stylu dżentelmena.

Na kopercie są dwa elementy do sterowania – dolny przycisk na godzinie 4 oraz obrotowa, haptyczna koronka z dyskretną, ale wyczuwalną wibracją. Dotykowe sprzężenie zwrotne ułatwia nawigowanie po menu i funkcjach, a do tego dodaje realizmu – jak z klasycznego zegarka. Haptyczny mechanizm został w tym modelu ulepszony w porównaniu do poprzedniej generacji.

Największa zmiana dotyczy jednak wyświetlacza. Jest to matryca AMOLED LTPO o średnicy 1,5 cala i rozdzielczości 466 × 466, co daje zagęszczenie 310 ppi. Bezpośredni poprzednik, Huawei Watch 3 Pro, miał wyświetlacz w rozmiarze 1,43 cala i nieco większe ramki. Teraz średnica tarczy się zwiększyła, a koperta ma podobne wymiary, więc zyskujemy więcej w zbliżonej formie.

Ekran zachwyca kolorami i szczegółowością, jednak nie to jest najlepsze. Wyświetlacz Watcha 4 Pro chroniony jest przez sferyczne szkło szafirowe. Nie chodzi o zaokrąglenie na krawędziach, stosowane nawet w tanich zegarkach, lecz o lekko wypukłą pośrodku, a spłaszczoną na brzegach soczewkę. Dzięki niej tarcza wygląda ładniej, bardziej realistycznie niż w zegarkach z płaskimi szkłami. Przyłapałem się na tym, że często przyglądam się tarczom czy menu, zmieniając kąt ułożenia zegarka, bo sprawia to niespotykane dotąd wrażenie. W smartwatchach takiego rozwiązania dotąd nie było, choć sferyczne szkła pojawiają się w klasycznych zegarkach.

Ponieważ jest to szkło szafirowe, mamy pewność, że nie ulegnie ono zbyt łatwo porysowaniu. Wątpliwości budzi jednak odporność na uderzenie – wypukłe szkło i niewielki bezel raczej nie są atutami w starciu z framugą drzwi, choć Huawei przekonuje, że Watch 4 Pro to nie tylko zegarek do garnituru, ale też do aktywności sportowych i terenowych.

W porównaniu do poprzedniej generacji producent nie tylko zmniejszył ramki wokół wyświetlacza, Huawei Watch 4 Pro jest też bardziej płaski (12,9 mm), problemem dla niektórych może być spora waga - 65 g bez bransolety. Całość jest jednak świetnie dopasowana do nadgarstka, można bez problemu z zegarkiem spać i w niczym to nie przeszkadza.

Huawei Watch 4 Pro jest odporny na wnikanie pyłu i wody zgodnie z normą IP68, a dodatkowo zapewnia wodoszczelność 5 ATM, co ma pozwolić na nurkowanie na głębokość do 30 metrów.

