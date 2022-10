Huawei Watch GT 3 SE - sprawdzam najnowszy zegarek dla sportowców

Huawei właśnie wypuścił do sprzedaży swój nowy inteligentny zegarek. Tak się złożyło, że akurat wpadł w moje ręce. Jak się prezentuje na pierwszy rzut oka i czy można tu mówić o miłości od pierwszego wejrzenia?

Może i Huawei lekko podupadł na rynku smartfonów po tym, jak w 2019 rok trafił na czarną listę w Stanach Zjednoczonych. Uważam jednak, że ich zegarki nadal reprezentują najwyższy poziom i prezentują się bardzo dobrze względem konkurencji. Tym razem w moje ręce wpadł najnowszy Watch GT 3 SE i muszę przyznać, że na pierwszy rzut oka wydaje się mieć wszystko, czego oczekiwałbym od smartwatcha.

Huawei Watch GT 3 SE - zestaw

Huawei Watch GT 3 SE przyszedł do mnie w eleganckim, białym pudełku, co jest typowe dla tej marki. W środku znalazłem wyeksponowany zegarek, a w głębszej części okrągłą ładowarkę USB o mocy 10 W. Nie zabrakło również dokumentacji. Można zatem powiedzieć, że dostajemy w pakiecie wszystko, co jest niezbędne do korzystania z urządzenia.

Wygląd i wykonanie

Urządzenie, które trafiło w moje ręce jest w kolorze grafitowej czerni, lecz do sprzedaży została wypuszczona także opcja w dzikiej zieleni. Już na pierwszy rzut oka widać, że mamy do czynienia z produktem wyższej klasy, jeśli chodzi o jakość wykonania. Widać to po smukłym korpusie, który waży mniej niż się wydaje, bo zaledwie 35,6 g bez paska. Korpus został dodatkowo wzmocniony konstrukcją z włókien polimerowych. Przyciski zostały wykonane ze stali nierdzewnej

Urządzenie jest też bardzo dobrze zabezpieczone przez usterkami mechanicznymi. Obramowanie wystaje ponad tarczę zegara, a sam wyświetlacz jest chroniony przez szkło Corning Gorilla Glass. Co więcej, smartwatch został przystosowany do tego, by przetrwać uczestnictwo w nawet bardziej ekstremalnych sportach. Zegarek jest odporny na działanie wody do 5 atmosfer, co sprawia, że doskonale nadaje się do pływania, morsowania i innych aktywności wodnych.

Sam wyświetlacz to AMOLED o przekątnej 1,43 cala, nie jest zatem ani szczególnie wielki, ani też mały w porównaniu do innych urządzeń na rynku. Charakteryzuje się on rozdzielczością 466 x 466 pikseli przy gęstości 326 ppi.

Bardzo ciekawie przedstawia się możliwość personalizacji zegarka. W aplikacji „Zdrowie” możemy swobodnie zmieniać ustawienia tarczy i wygląd interfejsu. Niektóre motywy są darmowe, inne płatne, a jeszcze inne możemy zrobić sami. Chcesz mieć swojego zwierzaka lub członka rodziny na zegarku? Nie ma problemu!

Ładowanie i funkcje

Huawei Watch GT 3 SE korzysta z akumulatora o pojemności 451 mAh oraz dodatkowo został zaopatrzony w inteligentny algorytm oszczędzania energii. Producent obiecuje, że w rzeczywistości przełoży się to na 2 tygodnie ciągłego użytkowania bez konieczności ładowania urządzenia lub tydzień w przypadku bardziej intensywnego korzystania. 5 minut ładowania ma się przełożyć na cały dzień pracy. Naładowanie urządzenia od 0% do 100% ma zająć nie dłużej niż dwie godziny. Czy tak jest w rzeczywistości? Sprawdzę to podczas testów i opiszę w bardziej obszernej recenzji.

Huawei Watch GT 3 SE jest zegarkiem, który może być potencjalnie dobrym partnerem każdego sportowca. Znajduje się w nim ponad 100 różnych trybów treningowych, a specjalny trener biegowy AI będzie zbierał informacje na temat naszych wyników, czasu treningu i tętna, analizował te dane i wysuwał pomocne porady.

Nie jest to jednak urządzenie wyłącznie dla sportowców. Huawei Watch GT 3 SE został zaopatrzony w wiele funkcji, z których korzyści może czerpać dosłownie każdy. Zegarek jest w stanie monitorować na bieżąco większość funkcji życiowych, takich jak ciśnienie, tętno, saturacja, czy jakość snu. Ponadto Watch GT 3 SE przypomina o piciu wody, braniu leków, zasypianiu o odpowiednio wczesnej porze, ćwiczeniach, wyzwaniach zdrowotnych czy o pozytywnym nastawieniu. Gdy użytkownik wykona większość z tych zadań, w aplikacji Huawei Zdrowie zakwitnie symboliczna koniczyna. Zegarek monitoruje także poziom stresu, a w przypadku kobiet, także cykl menstruacyjny.

Już wcześniej podczas korzystania z innego modelu zegarka z serii Watch GT zauważyłem, że mój sen nie jest idealny i za krótko trwa u mnie faza snu głębokiego. Dlatego z przyjemnością sprawdzę, czy od tego czasu cokolwiek się poprawiło. Szczególnie, że Huawei GT Watch 3 SE korzysta z jeszcze bardziej zaawansowanej technologii True Sleep 3.0, która jest w stanie dokonać kompleksowej analizy snu i zaprezentować wyniki w formie wygodnej statystyki. W razie jakichkolwiek nieprawidłowości, urządzenie jest w stanie dostarczyć ponad 200 spersonalizowanych porad dotyczących tego, jak poprawić sen.

Dostępność i cena, promocja na start

Sugerowana cena detaliczna smartwatcha Huawei Watch GT 3 SE wynosi 899 zł. W okresie od 25 października do 27 listopada 2022 roku będzie on dostępny w ofercie specjalnej, w ramach której jego sugerowana cena detaliczna wyniesie 799 zł. Zegarek ma trafić do pierwszych użytkowników po 9 listopada tego roku.

Huawei Watch GT 3 SE dostępny będzie w sieciach handlowych Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom i Komputronik. Urządzenia będą także dostępne w Strefie Marki Huawei na Allegro, na platformie Amazon oraz w Huawei Experience Store i na Huawei.pl.

Na razie to tyle, gdyż dopiero co wyjąłem urządzenie z pudełka i miałem zaledwie chwilę, by się nim pobawić, skonfigurować i sprawdzić podstawowe funkcje. Więcej informacji pojawi się w bardziej obszernej recenzji, która ukaże się u nas w listopadzie.

Sprzęt do testów udostępniła firma Huawei

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Własne