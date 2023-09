Orange: darmowe rozmowy i gigabajty. Nowe promocje

Na początek roku szkolnego i zbliżający się rok akademicki Orange ma dwie nowe promocje. Pierwsza zainteresuje użytkowników ofert na kartę, druga skierowana jest do klientów Orange Flex.

Orange zwraca uwagę, że oferty na kartę bardzo często wybierają uczniowie oraz studenci. By osłodzić im koniec wakacji, operator proponuje znany już z poprzednich tego typu akcji pakiet usług bez limitu z gigabajtami – a konkretnie darmowe rozmowy – SMS-y i MMS-y bez limitu do wszystkich i 5 GB na 5 dni zupełnie za darmo.

Jak aktywować usługę? To zależy od taryfy

Klienci w taryfach Orange Free i IoT powinni wysłać SMS o treści SZKOLA pod bezpłatny numer 364 lub wejść do aplikacji Mój Orange albo na swoje konto internetowe – w zakładce Pakiety i Usługi aktywować promocję.

Z kolei użytkownicy korzystający z taryfy Zawsze Bez Limitu powinni wysłać SMS o treści TORNISTER pod bezpłatny numer 364 lub włączyć w aplikacji Mój Orange. Co jednak ważne, w tej taryfie będzie to jednak 2,5 GB + nielimitowane połączenia, SMS-y i MMS-y na 5 dni za darmo.

Usługę można włączyć w dniach 4-8 września 2023 r. Prezent jest ważny przez 5 dni od dnia aktywacji. Jeśli klient ma już aktywną usługę Rozmowy, SMS i MMS bez limitu + pakiet GB, to do obecnej usługi zostanie dodane 5 dni ważności oraz 5 GB.

Regulamin promocji dostępny jest tutaj.

Studencka promocja w Orange Flex

Z kolei w Orange Flex wystartowała kolejna odsłona promocji 6×50 GB za 0 zł. Do tego operator dorzuca duże zniżki na nowości Samsunga w Sklepie Flex w aplikacji.

Z nowej akcji Orange klienci mogą otrzymać 50 GB co miesiąc przez pół roku. Akcja już ruszyła i potrwa do 29 lutego 2024 roku. Studenci korzystający z oferty Flex mogą w aplikacji pobrać kod promocyjny, za pomocą którego włączą sobie darmowy pakiet 6x50 GB. Dzięki temu co miesiąc do podstawowego planu dodadzą dużą paczkę internetu.

Aby skorzystać z promocji, w aplikacji Flex wystarczy znaleźć kafelek Odkryj, wybrać promocję dla studentów, a następnie wypełnić i wysłać formularz. Po otrzymaniu powiadomienia można aktywować pakiet GB w Klubie Flex. Jedna osoba może skorzystać tylko z jednego kodu.

Oprócz darmowych gigabajtów dla studentów w Sklepie Flex czekają również rabaty na urządzenia Samsunga. Różne modele z serii Galaxy Watch 6 i Galaxy Tab S9, są tańsze nawet do 500 zł. Promocja trwa do 10 września do wyczerpania puli produktów objętych rabatami.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: Orange Polska