Orange startuje z prawdziwym 5G w paśmie 3,4-3,8 GHz

Orange rozpoczyna w centrum Lublina testy sieci 5G na docelowych częstotliwościach z zakresu 3,4-3,8 GHz. Mogą z niej skorzystać wszyscy użytkownicy Orange i nju mobile.

Operator Orange ogłosił na firmowy blogu start testów 5G. Tym razem nie chodzi jednak o DSS 2100 Hz, lecz o prawdziwą sieć piątej generacji w paśmie 3,4-3,8 GHz, na które właśnie odbywa się aukcja UKE. Komercyjnie usługi mogą być dostępne już w tym roku, co powinno zasadniczo zmienić wrażenia użytkowników. Operator spodziewa się znacznego wzrostu pojemności sieci i prędkości ponad 1 Gb/s.

Testowanie nowych technologii to standardowa procedura. Gdy architektura sieci jest gotowa i po uzyskaniu stosownych pozwoleń UKE, możemy sprawdzić, jak konkretna technologia zachowa się w praktyce. To też moment na tzw. parametryzację sieci. Dzięki niej wiemy, jak najlepiej ją wykorzystać

– wyjaśnia na blogu Orange Kinga Gora.

Lubelskie testy potrwają od 1 września do 15 października. Orange wykorzysta w nich 9 stacji bazowych w okolicach Starego Miasta. Już teraz na budynkach i masztach w centrum miasta można zauważyć moduły radiowe sieci 5G. Mimo niewielkich rozmiarów, pod kątem technologii przewyższają poprzednie, większe urządzenia.

Orange: 5G z szybkością ponad 1 Gb/s

Z łączności 5G klienci Orange mogą korzystać od 2021 roku, ale jest to mało efektywne rozwiązanie w technologii DSS (ang. Dynamic Spectrum Sharing). Pozwala ona dynamiczne współdzielić dane pasmo przez dwie technologie: 4G i 5G, w zależności od potrzeb użytkowników. DSS działa w pasmie częstotliwości przeznaczonym dla sieci LTE2100.

Teraz, podczas testów Orange będzie korzystać z docelowych częstotliwości pod 5G, czyli z pasma C (3,4-3,8 GHz). Testowy kanał ma szerokość 100 MHz. To więcej niż suma szerokości wszystkich kanałów, które Pomarańczowi wykorzystują na LTE. Zapewni to wielokrotnie wyższą, niespotykaną do tej pory pojemność sieci.

W modułach 5G Orange korzysta z technologii Massive MIMO, która pozwala zwielokrotnić zasoby radiowe. Do tej pory operator używał głównie MIMO 2×2 oraz MIMO 4×4. Moduł radiowy 5G pracuje w konfiguracji 32T32R, czyli 32 anteny nadawcze i 32 anteny odbiorcze. Pozwala to na zwielokrotnienie liczbę strumieni MIMO oraz wykorzystanie funkcji Multi-User MIMO. Dzięki niej Orange będzie mógł obsłużyć wielu użytkowników w tym samym czasie i na tym samym kanale, o ile będą od siebie odpowiednio odseparowani. W planach Orange są także moduły 64T64R o jeszcze większych możliwościach.

Wykorzystanie docelowych częstotliwości dla 5G pozwoli uzyskać bardzo dużą prędkość przesyłania danych. Orange przewiduje, że osiągnie nawet ponad 1 Gb/s. W testach najprawdopodobniej użytkownicy zobaczą ok. 700-800 Mb/s, co ma wynikać z ograniczeń ogólnodostępnych serwerów speedtestowych. Z kolei przy wysyłaniu danych w 5G operator osiągnął 160 Mb/s. To kilkukrotnie więcej niż w przypadku sieci LTE (20-50 Mb/s).

Jak przekonuje Orange, pobranie filmu, który waży 5 GB, przy dobrych parametrach LTE potrwa ok. 2 minut. W 5G na docelowych częstotliwościach – ok. 30 sekund. Poza prędkością rośnie też pojemność sieci. Dzięki temu swobodniej skorzystamy z internetu nawet w bardzo zatłoczonych miejscach jak stadiony podczas meczów czy koncerty. 5G to koniec „czekania na sieć”, gdy wysyłamy filmik z koncertu.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, Blog Orange Polska

Źródło tekstu: Blog Orange Polska