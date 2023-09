Huawei wrócił do 5G w smartfonach. Wiadomo już, jak

Huawei kilka dni temu bez większego rozgłosu zaprezentował nową serię swoich telefonów z serii Mate 60 Pro na czele. Nowe flagowce obsługują 5G i już wiadomo, jak się to Huaweiowi udało.

Pod koniec lipca Huawei zaprezentował flagowy smartfon Mate 60 Pro, a dzień później przedstawił model Mate 60. Obydwie premiery odbyły się bez większego rozgłosu, a producent nie chwalił się pełnią technicznych szczegółów, a zwłaszcza zastosowanym układem SoC. Kluczowa w tym kontekście jest informacja, że seria Mate 60 w pełni obsługuje 5G, co dotąd uniemożliwiały Huaweiowi amerykańskie sankcje.

Między innymi wsparcie dla 5G sprawiło, że Huawei Mate 60 Pro okazał się gigantycznym sukcesem i w pięć dni po rozpoczęciu przedsprzedaży w Chinach smartfon kupiło 800 tysięcy osób. Popularność zaskoczyła analityków rynkowych, którzy początkowo szacowali roczną sprzedaż tego modelu na 6 mln sztuk. Obecnie przewidywania te, na podstawie danych z Chin, mówią o 15-17 mln sprzedanych egzemplarzy.

Kirin 9000s bazuje na wykradzione technologii?

O sukcesie nowych Mate’ów niewątpliwie zadecydowało wsparcie dla 5G, których smartfony Huawei były przez ostatnie 3 lata pozbawione ze względu na amerykańskie sankcje. Wszystko dzięki nowemu układowi producenta – Kirin 9000s.

Analitycy z kanadyjskiej firmy TechInsights, badającej technologie i rynek układów scalonych, zdobyli egzemplarz Mate’a 60 Pro i rozebrali go na części go w swoim laboratorium w Ottawie. Wnioski są bardzo interesujące. Badaczom udało się potwierdzić wcześniejsze domysły, że dostawcą technologii do produkcji nowych Kirinów jest chiński SMIC. Wcześniej jednak mówiło się o zastosowaniu technologii N+1 7 nm, tymczasem analiza wykazała, że Kirin 9000s wykonany jest z wykorzystaniem nowszego procesu N+2 7 nm. Układ ma zintegrowaną pamięć podręczną SRAM oraz modem 5G. Choć na tle układów 4 nm, dominujących obecnie na rynku flagowych smartfonów, technologia 7 nm może wydawać się nieco przestarzała, to dla Huaweia jest to przełom i wręcz kamień milowy.

Chiński SMIC jest firmą, która również jest objęta sankcjami, więc nie ma dostępu do amerykańskich technologii 5G, ani możliwości zakupu maszyn produkcyjnych w technologii EUV do wytwarzania układów scalonych w litografii 7 nm lub niższej. Jakiś czas temu firmie udało się jednak opracować technologię N+1 7 nm, która po raz pierwszy zaistniała w układzie MinerVA7 do kopania kryptowalut.

Co jednak najciekawsze, analiza tego układu wykazała bardzo duże podobieństwo technologii SMIC do tej, którą stosuje tajwański TSMC. Chiński producent został wręcz posądzony o kradzież technologii poprzez inżynierię wsteczną. Produkcję układów 7 nm miały umożliwić starsze maszyny DUV 12 nm dostarczane przez holenderską firmę ASML – przerobione przez Chińczyków i dostosowane do litografii EUV 7 nm.

Jak podaje TechInsights, nowa technologia SMIC N+2 7 nm z Kirinów 9000s jest jednak bardziej zaawansowana niż N+1 i umożliwia masową produkcję na dużą skalę. Starsza technologia SMIC obarczona była niską efektywnością produkcyjną około 50%, co oznaczało, że duża część wyprodukowanych układów nie przechodziła kontroli jakości. Tym razem jednak proces został usprawniony, a według TechInsights jest to ważne osiągnięcie, ponieważ teraz chińskie firmy są w stanie produkować układy SoC z 5G z całkowitym pominięciem technologii objętych sankcjami.

Odkrycie układu Kirin w nowym smartfonie Huawei Mate 60 Pro, który został wyprodukowany w procesie SMIC 7 nm (N + 2), jest świadectwem postępu technicznego i odporności chińskiego przemysłu półprzewodników, nawet bez dostępu do litografii EUV . Osiągnięcie to stanowi poważne wyzwanie geopolityczne dla krajów, które starały się ograniczyć dostęp Chin do krytycznych technologii produkcyjnych i może skutkować jeszcze większymi ograniczeniami w przyszłości

– ocenił Dan Hutcheson, analityk z TechInsights.

