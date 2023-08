Huawei i Ericsson dogadały się w sprawie patentów

Można wojować patentami, można też się dogadać. Tę drugą możliwość wybrały firmy Huawei i Ericsson, które podpisały długoterminową umowę o wzajemnym licencjonowaniu patentów.

W ramach długoterminowej, globalnej umowy o wzajemnym licencjonowaniu, Huawei i Ericsson zobowiązują się do udostępniania patentów dla standardów 3GPP, ITU, IEEE oraz IETF, obejmujących technologie komórkowe 3G, 4G i 5G. Umowa dotyczy sprzedaży infrastruktury sieciowej oraz urządzeń konsumenckich obu firm, zapewniając globalny dostęp do wzajemnie opatentowanych i ustandaryzowanych technologii.

Cieszymy się z zawarcia długoterminowej, globalnej umowy o wzajemnym licencjonowaniu z firmą Ericsson. Jako główni dostawcy patentów niezbędnych dla spełnienia norm (Standard Essential Patents - SEP) w dziedzinie komunikacji mobilnej, obie firmy rozpoznają wartość posiadanej przez siebie własności intelektualnej. Ta umowa tworzy silniejsze otoczenie patentowe, stanowiąc wyraz zaangażowania obu stron w poszanowanie oraz ochronę własności intelektualnej.

– powiedział Alan Fan, wiceprezes i szef działu praw własności intelektualnej, Huawei

Przez ostatnie 20 lat Huawei miał znaczącą rolę w tworzeniu głównych standardów ICT, obejmujących między innymi komunikację komórkową, technologie Wi-Fi oraz kodeki multimedialne. W 2022 roku firma zajęła czołowe miejsce w rankingu Europejskiego Urzędu Patentowego pod względem liczby zgłoszonych wniosków patentowych, składając aż 4505 aplikacji.

Nasze zaangażowanie w dzielenie się wiodącymi innowacjami technologicznymi będzie napędzać zdrowy i zrównoważony rozwój branży, a także zapewni konsumentom bardziej wydajne produkty i usługi.

– dodał Alan Fan

Huawei jest zarówno posiadaczem, jak i podmiotem wdrażającym SEP i dąży do przyjęcia zrównoważonego podejścia do licencjonowania. Podpisując tę umowę, zarówno daje, jak i otrzymuje dostęp do kluczowych technologii.

Ta umowa jest wynikiem intensywnych dyskusji, które zapewniły sprawiedliwą obsługę interesów zarówno posiadaczy patentów, jak i podmiotów wdrażających.

– podsumował wiceprezes Huaweia

