Huawei Mate 60 może mieć funkcję telefonu satelitarnego

Komunikacja satelitarna w smartfonach może wejść na nowy poziom – rozmów głosowych. Według chińskich źródeł pozwoli na to Huawei Mate 60.

Dwustronna komunikacja satelitarna staje się już standardem w nowoczesnych smartfonach i nie budzi dużego zdziwienia. Z alarmowych wiadomości SOS mogą korzystać użytkownicy iPhone’ów 14, podobną funkcję w serii Mate 50 wprowadził Huawei (tylko w Chinach), rozwiązanie to dotarło już nawet do takich telefonów, jak Cat S75 czy Motorola Defy 2. Podobnych funkcji należy się spodziewać w kolejnych generacjach flagowców Samsung czy telefonach Pixel.

Wszystkie te rozwiązania łączy ograniczenie funkcjonalne – korzystając z satelitów, można przesyłać krótkie wiadomości tekstowe wzbogacone o dodatkowe dane, jak lokalizacja GPS. Chiński serwis IT Home przytacza najnowsze doniesienia z Chin, z których wynika, że w serii Huawei Mate 60 znajdzie się funkcja telefonu satelitarnego, co oznacza nowy poziom tego rodzaju komunikacji.

W chińskich wariantach Huawei Mate 50 działa funkcja komunikacji tekstowej, do czego wykorzystywane są satelity BeiDou. Podobne rozwiązanie trafiło też do telefonów Mate X3 i P60. W nowej generacji Huawei ma iść krok do przodu – dzięki serii Mate 60 użytkownik będzie mógł komunikować się głosowo, niezależnie od zasięgu sieci komórkowej.

Tym razem do działania ma być wykorzystany system Tiantong-1, którego operatorem jest firma China SatCom. Satelity Tiantong-1 umieszczone są na geosynchronicznej orbicie transferowej (GTO) i stworzone zostały z myślą o komunikacji mobilnej. System zapewnia satelitarną transmisję danych w Chinach, na Bliskim Wschodzie, w Afryce, a także nad Pacyfikiem i Oceanem Indyjskim.

Według informacji przytaczanych przez IT Home Huawei Mate 60 pozwoli na prowadzenie rozmów głosowych przez system Tiantong-1 i wysyłanie obrazów. Możliwość połączenia się z satelitami wymagać będzie jednak zastosowania dodatkowego chipu wzmacniającego sygnał. Taki układ, stworzony właśnie z myślą o systemie Tiantong-1, ma dostarczyć Huaweiowi niewymieniona przez źródła, chińska firma.

Telefony satelitarne jako takie nie są niczym nowym, kilka lat temu powstały już nawet pierwsze modele z Androidem. Są to jednak dość drogie, specjalistyczne konstrukcje. Huawei Mate 60 z taką funkcją byłby pierwszym modelem skierowanym do masowego odbiorcy. Trzeba jednak brać pod uwagę, że nawet jeżeli doniesienia IT Home okażą się prawdą, to nowy flagowiec Huaweia zapewnia głosowa komunikację satelitarną tylko użytkownikom w Chinach.

