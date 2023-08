Nowy tablet Huawei w Polsce. Na takie promocje czekaliśmy

Nie musisz pracować w jednym miejscu i nie musisz dźwigać plecaka sprzętu, popracować w nowym miejscu. Huawei ma propozycję dla tych, którzy marzą o komforcie mobilnego biura.

Huawei MatePad 11,5" powstał po to, by nas uwolnić. Lekki tablet z ekranem o przekątnej 11,45 cala sprawdzi się idealnie jako przenośne biuro i podróżne kino. Możesz się uczyć, tworzyć, grać, czytać, rozmawiać ze znajomymi i rodziną oraz wykonywać swoją pracę biurową równie efektywnie, co na laptopie. Huawei MatePad 11" dostępny jest w zestawie z etui z podstawką i odpinaną klawiaturą o świetnym skoku klawiszy. Myszkę, rysik, kontroler do gier, słuchawki czy nawet większy ekran możesz podłączyć zależnie od potrzeb.

Huawei MatePad 11,5" został wyposażony w SoC Snapdragon 7 Gen. 1 oraz 6 lub 8 GB RAM-u. Na dane dostaniesz 128 GB, warto też skorzystać z chmury Huawei. Można tam robić automatycznie kopie zapasowe danych i oczywiście uzyskać więcej miejsca.

Ekran tabletu może pracować z częstotliwością odświeżania do 120 Hz i jasnością do 420 nitów. Co ciekawe, ma proporcje 3:2 – idealne do pracy z dokumentami, czytania i uruchamiania dwóch aplikacji obok siebie na podzielonym ekranie. Jego rozdzielczość to 2K (2200 × 1440). Panel wyświetli pełną paletę barw sRGB. Przy tym można korzystać z trybu redukcji emisji niebieskiego światła oraz trybi e-booka, czyli czarno-białego. Jakość systemów ochrony wzroku potwierdzają certyfikaty Low Blue Light i Flicker Free przyznane przez TÜV Rheinland. Całość zasila akumulator 7700 mAh. W zestawie znajduje się ładowarka 22,5 W.

Na tablecie możesz pracować jednocześnie z maksymalnie czterema aplikacjami. Dwie z nich mogą być umieszczone na podzielonym ekranie, dwie kolejne w pływających okienkach, których rozmiar możesz zmienić. Ponadto Huawei zadbał o takie detale jak możliwość dyktowania tekstu i kopiowania tekstu ze zdjęć. Na tablecie dostępna jest także nowa aplikacja do robienia notatek, umożliwiająca łączenie różnych mediów i pisanie odręczne.

Co ważne, sam tablet waży tylko 499 gramów, a razem z klawiaturą około kilograma.

Ile kosztuje Huawei MatePad 11,5"?

Cena sugerowana tabletu w dwóch wariantach wygląda następująco:

Wersja 6 GB / 128 GB: 1399 zł (dostępny wyłącznie na huawei.pl, bez klawiatury),

Wersja 8 GB / 128 GB: 1699 zł (w zestawie z klawiaturą Huawei Smart Keyboard).

17 sierpnia 2023 roku ruszyła przedsprzedaż na huawei.pl oraz u wybranych partnerów: Media Expert, Euro RTV AGD, X-Kom, Komputronik oraz Media Markt. W tym czasie:

cena tabletu została obniżona o 200 zł,

na grupę kupujących najszybciej (liczba prezentów jest ograniczona ilościowo oraz do wybranych partnerów) czekają słuchawki Huawei FreeBuds SE o wartości 199 zł w prezencie (lub za 1 zł).

Przedsprzedaż trwa do 29 sierpnia 2023 roku. Od 30 sierpnia obowiązuje zaś promocja premierowa. Sugerowana cena detaliczna tabletu pozostaje obniżona o 200 zł. Ta promocja potrwa do 17 września

Źródło zdjęć: Własne

Źródło tekstu: Huawei