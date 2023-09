T-Mobile z promocją na smartfony Galaxy. Można zaoszczędzić 750 zł

T-Mobile wystartował z nową promocją na rozkładane smartfony Samsung Galaxy Z Fold5 i Galaxy Z Flip5. Można zyskać nawet 750 zł.

Już od 1 września każdy, kto wybierze w T-Mobile abonament komórkowy w wersji z telefonem Samsung Galaxy Z Fold5 lub Samsung Galaxy Z Flip5, trzy pierwsze raty za urządzenie będzie miał za darmo. Akcja promocyjna potrwa do 30 września.

T-Mobile przygotował ofertę dla osób, które chciałyby przejść na nowszy model telefonu lub przekonać się, jak to jest być posiadaczem czy posiadaczką „składaka”.

Do wyboru są dwa topowe urządzenia Samsunga w najnowszej odsłonie. Oba smartfony są dostępne w abonamencie komórkowym w T-Mobile w taryfie M lub L Nielimitowanej na atrakcyjnych warunkach. Użytkownicy, którzy zdecydują się na jeden z modeli, nie poniosą bowiem opłat za 3 pierwsze raty za urządzenie. W sumie przekłada się to na nawet 750 zł oszczędności.

Samsung Galaxy Z Flip5 dostępny jest w kolorze grafitowym, beżowym i miętowym, w wersji pamięciowej 8/512 GB. Standardowa cena za ten model bez odliczeń wynosi 5999 zł. W ofercie T-Mobile 24 raty mogą mieć wielkość od 180 zł do 240 zł, a opłata na start wynosi od 239 zł do 1679 zł.

Samsung Galaxy Z Fold5 oferowany jest w kolorze czarnym i niebieskim, z pamięcią 12/512 GB. Pełna cena za ten model poza promocją to 9399 zł. 24 raty mogą mieć wielkość od 200 do 260 zł, a na start trzeba zapłacić od 3159 zł do 4599 zł w zależności od wybranej wysokości spłaty.

Szczegóły oferty znajdują się tutaj.

Ofercie towarzyszy kampania, która będzie obecna w telewizji oraz w punktach sprzedaży operatora.

Zobacz: Samsung Galaxy Z Fold5 rozłożony na części. Zobacz, co ma w środku

Zobacz: Samsung powiększył ekran! Znamy ceny Galaxy Z Flip5 w Polsce

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: T-Mobile