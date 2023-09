a2mobile wprowadził subskrypcję. Ma być wygodniej

Operator sieci a2mobile wprowadził udogodnienie dla obecnych i przyszłych klientów. Mogą oni skorzystać z subskrypcji i zapomnieć o doładowaniach.

a2mobile uruchomił ofertę subskrypcyjną. Dzięki niej zarówno obecni, jak i przyszli klienci tej sieci, mogą korzystać z usług bez konieczności pamiętania o doładowaniach konta. Wystarczy dodać kartę płatniczą do konta klienta w panelu moje.a2mobile.pl, by zyskać możliwość zarządzania subskrypcją oraz automatycznego opłacania wybranych pakietów bezpośrednio ze swojego konta.

To, co wyróżnia subskrypcję a2mobile to fakt, że w ramach usługi dostępna jest pełna oferta pakietów Niewyczerpalne Wszystko. Z uproszczenia skorzystać mogą zatem również osoby, które posiadają już aktywne pakiety w ramach tej oferty. Jak zapewnia operator, jest to zdecydowany wyróżnik wśród ofert subskrypcyjnych i jasny znak, że wychodzi on naprzeciw zarówno nowym, jak i obecnym klientom.

W parze z usługą subskrypcji, do użytku oddany został kompletnie odświeżony panel moje.2mobile.pl. Zyskał on nową szatę graficzną i dzięki temu powinien być bardziej przyjazny i przejrzysty dla użytkowników.

Szczegóły dotyczące usługi subskrypcji znajdują się na stronie internetowej www.a2mobile.pl oraz w regulaminie. Oferta dostępna jest na moje.a2mobile.pl oraz w aplikacji moje.a2mobile na systemy Android oraz iOS. Oferta dostępna w Polsce.

Źródło zdjęć: Shutterstock, a2mobile

Źródło tekstu: a2mobile