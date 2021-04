T-Mobile też daje 10 GB na majówkę – w ofertach na kartę i MIX

Paczkę 10 GB dał wczoraj Orange, więc T-Mobile nie mógł być gorszy. Magentowy operator również przygotował podobny prezent dla swoich klientów, lecz dla odmiany jest to propozycja dla użytkowników ofert T-Mobile na kartę i MIX.

Tydzień temu operator dał 5 GB w akcji Happy Fridays, dziś ogłosił jej kolejną edycję ze zniżką na akcesoria Xiaomi. Tylko tyle? No a gdzie suty bonus na majówkę? Oto i on – T-Mobile przygotował dla użytkowników telefonów na kartę i MIX bezpłatny pakiet 10 GB do wykorzystania przez 5 dni. Będzie można go aktywować SMS-em od 30 kwietnia do 3 maja.

Majówka to świetna okazja, aby spędzić więcej czasu na świeżym powietrzu lub po prostu błogo poodpoczywać w zaciszu czterech kątów. Choć każdy ma swoje podejście do sportu czy wypoczynku na świeżym powietrzu, to z pewnością wszystkim się przyda odpowiedni pakiet gigabajtów. Dzięki niemu można np. umilić sobie bieg, słuchając ulubionej playlisty, zainstalować aplikację monitorującą spalane kalorie czy po prostu obejrzeć odcinek serialu na kocyku w parku

– roztacza przed nami sielską wizję majówki T-Mobile.

Jak odebrać pakiet 10 GB od T-Mobile?

Aby uruchomić jednorazowy bonus, wystarczy wysłać bezpłatny SMS o treści MAJOWKA na numer:

80401 – w przypadku użytkowników T-Mobile na kartę ,

– w przypadku użytkowników T-Mobile , 80404 – dla abonentów T‑Mobile MIX.

Pakiet zostanie aktywowany najpóźniej w ciągu 72 godzin. Z promocji mogą skorzystać użytkownicy następujących taryf GO!, Frii, Hot, Nowy Tak Tak lub Happy oraz Frii Mix.

