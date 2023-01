T-Mobile ma nową ofertę dla firm. To Internet Biznes Pro

T-Mobile wprowadza kompleksową ofertę Internet Biznes Pro. Jest to rozwiązanie All-in-One, które ma gwarantować przedsiębiorcom optymalizację procesów, sieci i kosztów, a także ułatwić zarządzanie całym systemem.

Każdy rozwijający się prężnie biznes jest dziś obecny w sieci. Nowe segmenty działalności firmy to jednak także nowe obszary, które w zapleczu technologicznym organizacji należy wziąć pod uwagę. Im więcej bowiem osób korzysta z Internetu, tym istotniejsze jest prawidłowe uporządkowanie procesów, by zoptymalizować funkcjonowanie łączy. Czynności kluczowe biznesowo powinny być wykonywane w najszybszej dostępnej prędkości transferu po to, aby zwiększyć ich efektywność. Jednocześnie sam dostęp do Internetu należy solidnie zabezpieczyć, ograniczając w ten sposób ryzyko wycieku danych wrażliwych firmy lub – co gorsza – jej klientów. Równie ważny pozostaje komfort korzystania z biura – zarówno przez jego pracowników, jak i gości. Jego podstawą jest niezawodna sieć Wi-Fi – i oddzielne logowanie dla osób, które odwiedzają firmę.

Budowa kompleksowej infrastruktury, wraz z jej wzrostem, wymaga zaś coraz większych inwestycji – w sprzęt, ale też w wysoko wykwalifikowanych pracowników, których niełatwo pozyskać na rynku pracy. Można też skorzystać z nowej usługi, która trafiła do biznesowego portfolio T-Mobile Polska. Jak informuje magentowy operator, Internet Biznes Pro ma gwarantować kompleksowe rozwiązania, optymalizację procesów, sieci i kosztów, a także ułatwić zarządzanie całym systemem.

Sieć wspierająca działanie całej firmy

Internet Biznes Pro to usługa typu all-in-one (wszystko w jednym), zapewniająca rozwiązania w różnych obszarach – Internetu, bezpieczeństwa oraz Wi-Fi. Pozwala to na stworzenie szybkiej, niezawodnej i chronionej przed zagrożeniami sieci dostępnej w każdym miejscu w obrębie biura. Internet jest przy tym oferowany w technologii światłowodowej lub z radiolinii. W komplecie jest też wbudowane łącze zapasowe, dzięki któremu firma nie musi obawiać się awarii. Tak przynajmniej obiecuje T-Mobile.

Ważnym elementem usługi jest bezpieczeństwo. Magentowi wykorzystali mechanizmy Next Generation Firewall oraz UTM. Dzięki nim przedsiębiorcy otrzymują szeroki zakres ochrony przed zagrożeniami, które w wirtualnym świecie bywają bardzo zróżnicowane i błyskawicznie zmieniają swój charakter. Oferowane zabezpieczenia oraz oprogramowanie są przy tym na bieżąco aktualizowane. Dzięki temu klient ma pewność, że korzysta z najnowszej wersji rozwiązań.

Trzeci element usługi stanowi sieć Wi-Fi, zapewniająca bezprzewodowy dostęp w każdym miejscu w biurze. Zarówno dla pracowników, jak i dla gości, którzy zyskują dostęp do sieci odseparowanej od zasobów firmowych. Do tego wszystkiego firma otrzymuje punkty dostępu, umożliwiające połączenie się z siecią nawet w przypadku dużej powierzchni.

Internet Biznes Pro oferuje również zdalną kontrolę wszystkich obszarów usługi w jednym miejscu, co ma ułatwić optymalizację pracy firmy. Wszystkie funkcje dostępne w ramach rozwiązania mogą być monitorowane przez platformę analityczną. Zbierane tam dane dotyczące działania sieci pozwalają na świadome podejmowanie decyzji dotyczących rozwoju infrastruktury. Dodatkowo, całe rozwiązanie jest objęte umową SLA.

Jak skorzystać z nowej usługi?

Korzystanie z Internet Biznes Pro jest bardzo proste od samego początku. T-Mobile opracowuje, przy współpracy z klientem, architekturę całego rozwiązania i następnie je implementuje. I to już wszystko, czego potrzeba do aktywacji usługi. Internet Biznes Pro to rozwiązanie oferowane w modelu subskrypcyjnym, co ma pozwolić korzystającym z niego firmom na łatwy zakup i wygodną kontrolę kosztów bez ponoszenia początkowych nakładów finansowych.

Źródło zdjęć: OleksSH / Shutterstock.com, T-Mobile

Źródło tekstu: T-Mobile